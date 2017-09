El futuro llegó hace rato

La construcción del futuro no es una cuestión abstracta y contemplativa de lo que puede o no suceder dentro de algunos años. El futuro imaginado no es más que la proyección de un conjunto de objetivos, valores, ideas y deseos, que podrán concretarse, siempre y cuando las decisiones y acciones del presente contribuyan a cambiar la realidad en la que vivimos y pretendemos transformar. Es decir, el futuro está sujeto a nuestro presente.