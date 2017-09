El SAQ se retiró de la negociación tripartita para crear funciones de alta dedicación en ASSE; SMU le hará llegar propuesta del Ejecutivo

La Comisión Asesora Multipartita del Consejo de Salarios del Sector Público está discutiendo la creación de Funciones de Alta Dedicación (FAD) para anestesistas en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Además de ese organismo, participan los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Salud Pública (MSP), de Economía y Finanzas (MEF), y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), por entender que es el gremio más representativo. Por tratarse de cargos que involucran al Sindicato Médico Quirúrgico (SAQ) y tal como estaba estipulado, este gremio fue invitado a participar en la discusión de la propuesta de contratación, puesto que afecta directamente a una de sus especialidades. Este año el SAQ ha estado en conflicto para lograr que los salarios de ASSE se equiparen a los del sector privado, algo que había sido aceptado por el organismo años atrás. Para intentar destrabar el conflicto, que en los últimos meses incluyó siete días de paro, ASSE propuso la creación de FAD.

Ayer se concretó una nueva reunión de la Comisión Asesora Multipartita para discutir el diseño y la implementación de las FAD en ASSE, pero el SAQ no concurrió. Envió, en cambio, una larga carta en la que explicó: “No participaremos de dicha instancia de negociación y no lo haremos en base a los antecedentes que se han generado en dichos ámbitos y por no compartir en su esencia la propuesta de CAD [cargos de alta dedicación, como se denominan en el sector privado] o FAD que se han diseñado por el MSP con la aprobación en términos del SMU”. El SAQ reseña en la carta los “desencuentros” que lo han enfrentado con el SMU y con el MSP desde 2012 en la discusión sobre la creación de los CAD de ginecología en el sector privado, cuando, según este sindicato, no fue tenida en cuenta la opinión de la Sociedad de Ginecotocología del Uruguay. Reprocha, además, que la Comisión Asesora Multipartita del sector privado no tuvo en cuenta las modificaciones que proponía hacer el SAQ ni el SMU para la creación de CAD para cirugía.

Volviendo al sector público, el SAQ acusa al SMU y al MSP de rechazar su participación para diseñar las FAD. El SAQ informó que el 22 de junio fue notificado para presentar modificaciones a la propuesta de creación de FAD, para lo que dispone de un plazo de seis meses. “Aunque no han transcurrido todavía esos seis meses, ya no tememos anticipar que no va a haber ningún cambio relevante”, dice la carta del SAQ. Es por ese contexto de “exclusión e imposiciones por parte del Poder Ejecutivo” que el SAQ rechaza la negociación por las FAD de anestesia.

Una arraigada desconfianza

Tal como reconoce el SAQ, las razones del rechazo son, también, económicas. La carta recuerda que, en las discusiones en el sector privado, delegados del MSP afirmaron que las FAD eran “una forma de lograr personal para ASSE disminuyendo las remuneraciones del sector privado” y que “se planteó como objetivo primordial erradicar el pago de productividad por destajo”. Denuncia, además, que como no pudieron crearse los CAD en el sector privado, se pretende implementarlos en ASSE para luego “exportarlos” al sector mutual.

Según la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU, afiliada al SAQ), la alta dedicación en esa especialidad “no generará una solución definitiva para la carencia de profesionales”, porque “los anestesistas no desean contratar una carga laboral en un único lugar de trabajo”, dice la carta. Les parece bien el régimen de trabajo actual, en el que tienen un promedio de 75 horas en cada institución y cada anestesista tiene, en promedio, 2,3 puestos de trabajo. “Ello obedece a los resabios de profesión liberal identitarios de nuestro ejercicio profesional, pero también en forma no menor, a la consciente diversificación de los riesgos de trabajar en una única institución, producto de una arraigada desconfianza luego de varias décadas de cierres de instituciones con serios problemas de funcionamiento de pérdidas de cientos de puestos de trabajo”, expresa el SAQ.

Eso choca de frente con la apuesta del MSP y del SMU a los puestos de alta dedicación, que propone concentrar el horario en una institución y que el profesional atienda en todos los niveles de complejidad asistencial, por un pago fijo mensual. “Los CAD están estructurados con la finalidad de erradicar el actual sistema de productividad” del sector privado y el pago variable anestésico-quirúrgico en ASSE, algo a lo que se niega el SAQ, que defiende la “efectividad” del pago por productividad porque “remunera a los colegas que realmente trabajan y garantiza la resolutividad del sistema de salud”. Según el gremio, está demostrado que el pago por productividad “no es causa del desfinanciamiento del sistema” de salud. Por discrepar con la carga horaria propuesta y la pérdida de la productividad, el SAQ expresa que “no parece productivo participar de negociaciones”, y asegura que mientras el Poder Ejecutivo no admita modificar esos puntos, será “infructuoso” participar en un proceso que finalizará “con la imposición unilateral de cargos no deseados” y que resultará ser “una ficción de negociación”.

Otra biblioteca

El MSP y el MEF presentaron ayer una propuesta para la creación de las FAD en anestesia. En un comunicado emitido anoche por el SMU, el gremio alega que invitó formalmente al SAQ y a la SAU a participar y lamenta que no hayan concurrido ayer. A diferencia del SAQ, el SMU entiende que las FAD son “una herramienta fundamental para lograr la mejora en la calidad de vida del profesional así como del proceso asistencial”, que permitirá a los profesionales tener “jornadas de trabajo más cortas, estabilidad laboral, sueldos acordes a la tarea y tiempo para la formación, entre otros beneficios”. Aduce, además, que “las FAD no son cargos con exclusividad”, sino que permiten la concentración horaria.

En diálogo con la diaria, Gustavo Grecco, presidente del SMU, dijo que, de todas maneras, trasladarán al SAQ la propuesta que presentaron ayer los delegados del gobierno. “Recién tomamos contacto con el documento y lo vamos a trasladar a los colegas anestesistas; no tengo opinión formada”, agregó Grecco.