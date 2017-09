Encontraron miles de bolsas de leche en la Playa Capurro

El sábado activistas de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendu) encontraron en la playa Capurro cerca de 3.000 bolsas de leche y unos 40 metros cuadrados de plástico prensado pronto para reciclar. El presidente de Coendu, Mauricio Álvarez, comentó a la diaria que no pudieron levantar las bolsas por el peso; muchas estaban llenas de arena, por lo que tuvieron que dejarlas en la playa. El activista descartó que se trate de desechos de un comercio, porque los productos lácteos vencidos pueden ser devueltos a las empresas. “No sabemos cuándo cayeron al mar; la fecha del vencimiento la tienen, pero como la leche tiene un tiempo muy corto [de caducidad] no ponen el año”. Álvarez aseguró que la organización radicará la denuncia en la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Juan Carlos Silva, presidente de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, dijo a la diaria que es posible que el material encontrado por la ONG provenga de algún depósito de material para reciclar ubicado en las márgenes del arroyo Miguelete, que desemboca en Capurro: “Lo más probable es que con la lluvia se haya inundado algún depósito barrial y se haya llevado los fardos”. Silva aseguró que hay recicladores que juntan el material y lo venden de contrabando a Brasil, porque es más redituable que hacerlo en Uruguay. Explicó que se juntan las bolsas en cantidad para poder venderlas a las empresas que se dedican a limpiar y picar el plástico, lo que explica que las bolsas estén enteras.

Mar de fondo

Esta es la tercera vez que activistas de Coendu limpian la playa Capurro. En esta oportunidad se concentraron en la rambla Baltasar Brum y Bulevar Artigas. El sábado, dicen, 90 personas trabajaron cuatro horas y levantaron 30.000 kilos de basura. Álvarez aseguró que la primera limpieza fue en febrero de este año y participaron 200 personas; fueron una segunda vez, en marzo, y estuvieron limpiando 150 personas.

Según el activista, la Intendencia de Montevideo (IM) alegó que no se limpia la playa Capurro porque “se vuelve a ensuciar por la mugre del Miguelete”. “Lo válido es que cualquier contenedor de un barrio de Montevideo en una semana está lleno; atacar la causa es algo válido, pero también hay que atender el final de la línea; si no, no se levantaría ningún contenedor”, dijo.

Fuentes de la IM aseguraron a la diaria que se está trabajando en un plan a largo plazo para limpiar el Miguelete y confirmaron que la playa Capurro se ensucia en poco tiempo por la incidencia del arroyo.