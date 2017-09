Frente Amplio evalúa suspensión temporal e imposibilidad de presentarse a cargos electivos como sanciones a Sendic

Ayer, el ritmo de las reuniones en la sede del Frente Amplio (FA) fue frenético. El tono contundente del informe que el Tribunal de Conducta Política (TCP) redactó sobre el vicepresidente Raúl Sendic por el uso de las tarjetas corporativas matizó algunas posturas expresadas tanto por personas como por sectores.

El ex presidente José Mujica había dicho a mediados de agosto, en una entrevista con Telenoche, que algunos gastos de Sendic con la tarjeta, como la compra de un short en el balneario La Paloma, eran “bobadas” que deberían tolerarse. Ayer comentó a la prensa que el informe del TCP es “un documento definido, duro, por encima de lo que podíamos prever”. Aclaró que no busca quitarle responsabilidades a nadie, pero insistió en que “hace más de 30 años que, a lo largo y a lo ancho de la cadena del Estado, no se controla el destino ni el rendimiento de los viáticos”. “Entonces no estoy dispuesto a agarrar a nadie de cabeza de turco, pero cada cual que se ponga el sayo”, comentó.

El secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo, dijo ayer en varias entrevistas radiales que el documento del TCP fue más “duro” de lo que esperaba y que su sector trabajará para buscar consensos que permitan llegar a los cuatro quintos que requiere el Plenario para disponer una sanción en contra de Sendic.

Según supo la diaria, en las conversaciones entre los sectores y las bases frenteamplistas ya se descartó la posibilidad de la expulsión de Sendic de la coalición de izquierda y también se dejó por el camino la idea de que se apruebe una reprobación declarativa. En cambio, se trabaja para definir por consenso las sanciones al vicepresidente, y las posibilidades son básicamente dos: una suspensión temporal de sus derechos de adherente –todavía no se definió por cuánto tiempo– y la imposibilidad de presentarse a cargos electivos por el FA en la próxima elección. Esta última opción es la más dura de las que se analizan, y algunos sectores dudan de que alcance los votos necesarios para ser aprobada en el Plenario. Los derechos de adherente al FA contemplan, entre otros, la posibilidad de votar en instancias internas, de participar en los organismos de la coalición y de ser candidato a organismos internos.

No se transa

El PCU y el Movimiento de Participación Popular han sido cautos sobre el informe emitido por el TCP y procuran articular consensos para llegar a los cuatro quintos del Plenario.

Otros sectores, por su parte, se han pronunciado claramente en respaldo del tribunal. Es el caso del Partido Socialista y de la Vertiente Artiguista, cuya Directiva Nacional expresó el lunes de noche su “respaldo total” al TCP y a su pronunciamiento.

Por otra parte, ayer el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, dijo al programa Inicio de jornada, de la radio Carve, que “no hay nada que negociar, o es chicha o es limonada”. “Pensamos que el vicepresidente no debería ser candidato en las próximas elecciones”, manifestó, y abogó por “la sanción más fuerte que pueda presentarse en el Plenario” con respecto a este tema. “Esto es indefendible y, sin embargo, hay compañeros que lo defienden”, cuestionó.

En tanto, Asamblea Uruguay se reunió ayer y acordó no hacer declaraciones públicas hasta el Plenario que se celebrará el sábado, “para aportar al clima de unidad que entendemos que tiene que tener el proceso”, explicó a la diaria el diputado del sector Alfredo Asti. “Estamos conversando con otros sectores para ver si encontramos los mejores acuerdos para el FA”, en “clave de unidad pero también en base a los principios del FA”, agregó.