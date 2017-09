Geolocalización de servicios de salud será pública en un año

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó ayer un mapa sanitario de todo el país en el que ubicó a todos los prestadores de salud, sus servicios y distintas capas de información. Durante la presentación, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, dijo que se trata de una herramienta “de georreferenciación” que será usada para tener fundamentos a la hora de habilitar o no la compra de nuevos equipamientos.

“Es más fácil decir que sí que decir que no. Cuando se dice que no, hay que tener argumentos, y estos van a surgir cuando se vean en forma gráfica todos los recursos que hay y cómo se están usando. Muchas veces hay equipos de alto porte que están subutilizados, que tienen una carga horaria diaria escasa, y quizá cerca hay prestadores que no tienen y deben trasladar a los usuarios a mucha distancia para acceder a ese equipamiento. No es nuestra idea seguir sumando y sumando recursos cuando no están distribuidos de forma adecuada”, dijo Basso. El mapa será un insumo para decidir las nuevas compras que piden las instituciones, y desde el MSP se fomentará la firma de convenios de complementación cuando no amerite que se adquieran equipos: “La idea es que el equipamiento instalado logre la mayor eficiencia posible”.

El jerarca dijo que “no va a ser sencillo” mantener actualizado el sistema, por eso en dos meses los prestadores van a acceder al mapa y serán ellos los que ingresarán la nueva información. El año que viene el mapa será de acceso público. “Nuestro interés es que este sistema de información dialogue con todos los prestadores, de manera que no sea sólo el MSP el que salga a buscar la información. La aspiración de las autoridades es que, con el tiempo, se incorporen los recursos humanos”, aseguró.

El ministro dijo que está previsto que se puedan incorporar algunos eventos epidemiológicos y demográficos.

Sobre el caso de contratación de servicios fuera de fronteras, en Rivera, Basso dijo que “hay convenios que funcionan desde hace muchos años. Lo que hay que hacer es cumplir con todas las normas y procedimientos”, culminó el jerarca.