Gonzalo Mujica renunció a su banca denunciando que el oficialismo encubre irregularidades

Tras acusar al Frente Amplio (FA) de cubrir situaciones “irregulares o incluso delictivas”, el diputado escindido de esta fuerza política Gonzalo Mujica renunció ayer a su banca y le devolvió al oficialismo la mayoría parlamentaria: 50 integrantes en la Cámara de Representantes. En su lugar estará la representante del Movimiento de Participación Popular (MPP) Bettiana Díaz.

La decisión había sido anunciada en mayo. A fines de agosto, en conversación con la diaria, Mujica aseguró que luego de retirarse de la actividad parlamentaria organizará una “plataforma llamada Iniciativas Programáticas”, que funcionará como una suerte de “punto de encuentro” o “think tank” para “elaborar puntos de programa del sistema político”. El ex diputado reiteró ayer que no pasará a formar parte de las filas de ningún partido. “No voy a formar partido ninguno ni me voy a incorporar a nadie. Voy a hacer eso que le estoy diciendo”, dijo. Consultado sobre cómo va a concretar sus propuestas, sostuvo: “Vamos a plantear un debate a los partidos para ver si las pueden incorporar. Vamos a pedir entrevistas al Comité Ejecutivo del Partido Nacional o del Partido Colorado. Voy a decir ‘tengo ocho propuestas para hacerle, ¿qué piensan?’”. Mujica admitió que dependerá de la voluntad de los partidos para canalizar sus iniciativas.

En varias oportunidades el ex diputado afirmó que la banca le pertenece al lema que ganó; no obstante, permaneció en la cámara baja para votar las comisiones investigadoras de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), los negocios con Venezuela, el Fondo para el Desarrollo, la regasificadora de Puntas de Sayago, el financiamiento de los partidos políticos y los actos de espionaje policial y militar en democracia. “Esas [las aprobadas] se las van a tener que tragar todos ustedes. Yo voté todas las investigadoras, por eso me quedé en la banca. Yo sé que les duele mucho, porque no querían que se supiera todo lo que se sabe”, sentenció. Cuando la diaria le preguntó a quién se refería con “ustedes” aseguró: “A ustedes, los del Frente Amplio”. Quien escribe le aclaró que no era consultado desde el FA, sino desde un medio de prensa, y el diputado respondió: “Le digo porque sus preguntas son propias de un frenteamplista”. Luego de que quedara aclarado que las consultas no provenían de partido político alguno, dijo: “Entonces es para ellos”.

La carrera política de Mujica no ha estado exenta de polémica. En 2006, cuando abandonó el sector Nuevo Espacio (NE) del FA, se produjo un diferendo porque el senador Rafael Michelini lo llevó ante la Justicia al reclamarle 40.000 dólares que supuestamente le debía al partido. El líder del NE alegaba una deuda electoral generada en 2004. En 2008 el ex diputado denunció penalmente a Michelini por un delito de estafa. Mujica afirmaba que había pagado unos conformes que nunca le fueron devueltos, por lo que el ahora senador Michelini pretendía cobrar doble. El asunto terminó con un acuerdo entre las partes.

Para las elecciones de 2009 Mujica se incorporó a Compromiso Frenteamplista, la lista 711 de Raúl Sendic. Sobre esa etapa dijo: “En aquel momento me pareció que era una opción interesante. Muchos creímos que Pepe [José Mujica] podía ser un gran presidente y decidimos respaldarlo”. Con relación a la lista 711 aseguró que fue uno de los grupos que se formaron en aquel momento, en el que también estaba Darío Pérez (Liga Federal Frenteamplista). “En ese momento Sendic parecía el presidente de una empresa pública muy pujante que estaba llevando adelante un plan de inversiones muy poderoso”, sostuvo. Sobre el ex vicepresidente dijo que el principal cambio que hubo fue que “ese enorme programa de inversiones [de ANCAP] quedó desfinanciado y terminó siendo un agujero para el país. Luego se agregaron algunos aspectos más personales, como el tema del diploma y el uso de la tarjeta [corporativa], que no tienen la misma importancia de afectación en el patrimonio público, pero afectaron su vínculo con la ciudadanía y la opinión pública”.

Otra oportunidad en la que el nombre de Gonzalo Mujica sonó fuerte fue en diciembre del año pasado, cuando se alejó del FA. En esa ocasión votó junto a la oposición la aprobación de una comisión investigadora sobre los negocios del gobierno del ex presidente José Mujica con Venezuela. Si bien su voto no sirvió para aprobar la investigadora, fue efectivo para la conformación de otro cuerpo similar para indagar acerca del proceso de adjudicación y construcción de la regasificadora.