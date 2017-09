Hecho está

“¡Es la primera vez que no tengo que soportar discursos!”, fue la primera exclamación del ex presidente José Mujica cuando salió ayer de sala, luego de que la Asamblea General votó por unanimidad la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, quien alegó “motivos personales”, y asumió automáticamente la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lucía Topolansky como vicepresidenta de la República. Pero el silencio no fue fácil de lograr.

El lunes de tarde, las coordinaciones de los partidos con representación parlamentaria habían acordado, a pedido del Frente Amplio (FA), no hacer consideraciones políticas en sala al momento de votar la renuncia. El Partido Nacional (PN) estuvo de acuerdo en actuar, siempre y cuando la carta de renuncia de Sendic no hiciera consideraciones políticas. La coordinadora del FA, Daisy Tourné, leyó en la reunión del lunes el texto de la renuncia, que fue leído nuevamente ayer en la Asamblea General: “Señoras y señores integrantes de la Asamblea General, a través de la presente les presento mi renuncia al cargo de la vicepresidencia de la República por motivos personales. Aprovecho para saludarlos a todos y manifestarles que ha sido un honor presidir este cuerpo y compartir estos años de trabajo con ustedes. Los saluda atentamente Sendic, vicepresidente de la República”.

Leído el texto, los partidos acordaron no hacer manifestaciones en sala en ocasión de la votación de la renuncia. El coordinador del PN, el senador Álvaro Delgado, se había comunicado con los coordinadores de los distintos sectores nacionalistas para transmitirles la decisión. Sin embargo, la información no fluyó lo suficiente, porque ayer, minutos antes del comienzo de la Asamblea General, varios legisladores nacionalistas expresaron su intención de hablar en sala. El diputado Pablo Iturralde fue un poco más allá y propuso votar en contra de la renuncia y hacerle juicio político a Sendic, en una actitud que varios legisladores nacionalistas consultados por la diaria calificaron de “una locura”. Cuando comenzó la sesión, Delgado pidió un cuarto intermedio de media hora. 50 minutos después, el coordinador del PN logró convencer a sus legisladores sobre la importancia de respetar el acuerdo interpartidario, y se acordó sacar una declaración pública. En ella, el PN señala que la renuncia de Sendic es “consecuencia de sus actos y omisiones irresponsables en el ejercicio de la función pública” en lo que califica de “un hecho de incuestionable gravedad que el Presidente de la República ha querido minimizar y disimular”.

De todos modos, Iturralde se retiró de sala al momento de votar, y luego escribió en su Twitter: “Parlamento votó renuncia Sendic por asuntos personales. Respeto decisión del PN. Me retiré de sala, no voté. Debimos hacerle juicio político”.

Saludada

Tras la votación, Topolansky recibió en el ambulatorio de la Cámara de Representantes los saludos de los principales referentes partidarios, con quienes mantiene una buena relación. Con el presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, se detuvo unos segundos a conversar. El senador colorado Pedro Bordaberry la interceptó cuando iba a ingresar a la Cámara de Senadores para presidir la sesión, minutos después: “La felicito, Lucía, y a las órdenes”, le dijo.

En su primera sesión como presidenta titular de la cámara, Topolansky invistió como senador al ex director general de secretaría del Ministerio del Interior Charles Carrera. En las barras estuvo presente la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. La cámara alta también aprobó ayer la autorización al presidente de la República, Tabaré Vázquez, para ausentarse entre el sábado y el miércoles, ya que viajará para concurrir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En ese período ocuparán la presidencia de la República Lucía Topolanksy y la vicepresidencia la senadora del MPP Patricia Ayala.

Antes de asumir la vicepresidencia, Topolansky manifestó que siente esta tarea “como una responsabilidad más”, pero que no está “alegre” porque no se trata de una “circunstancia deseada”. “Nosotros estábamos preocupados por que la salida fuera en unidad. Nuestro partido es una coalición compleja y siempre la gran preocupación es preservar la unidad en una diversidad gigantesca”, explicó. Dijo que el FA tiene “mucho que conversar”, pero remarcó que “lo más importante” es que lo sucedido no genere “consecuencias” para el país.