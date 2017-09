Junta de Soriano debatía apoyo, crear investigadora o pasar a cuarto intermedio ante moción del FA de juicio político a Bascou

“Acusar al Sr. Intendente de Soriano, Agustín Bascou, ante el Senado de la República, conforme a lo indicado en el artículo 93 de la Constitución y el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal 9.515 por los motivos señalados”, decía la moción de resolución presentada por la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de la Junta Departamental de Soriano (JDS), ayer, en una sesión extraordinaria del órgano. Al cierre de esta edición aún se discutía en el plenario y había varias mociones sobre la mesa de la Presidencia.

Los ediles del FA canalizaron formalmente lo que ya habían anunciado días antes, en la misma jornada en que el intendente y su esposa tuvieron que declarar ante la Justicia por haber librado cheques sin fondo para pagar compras de un establecimiento rural de su propiedad. El FA de Soriano recordó otra vez ayer que Bascou fue director, administrador y presidente de la firma Radial Mercedes Ltda. desde el 19 de diciembre de 2011 hasta el 7 de febrero de 2017, y que esa razón social “gestiona dos estaciones de servicio ANCAP en Mercedes”. Según el FA, estos comercios “han suministrado productos por años y en forma ininterrumpida a la Intendencia de Soriano”, que alcanzan “montos millonarios en pesos, desde que asumió el Sr. Bascou como intendente electo en julio de 2015 y hasta que dejó de pertenecer a esa Razón Social en febrero de 2017”, y que “dichas transacciones implican clara violación de la incompatibilidad preceptuada en el artículo 291 de la Constitución”.

El edil Agustín Susaye fue el encargado de informar sobre la moción del FA. El legislador departamental dijo que “no hay ninguna duda en la existencia de un contrato de compra-venta de combustible [entre la Intendencia y Radial Mercedes Ltda.], configurando así una falta al intendente contratar con una empresa privada de su propiedad”. Pero además subrayó que hay una doble violación del artículo 291, al existir un contrato entre la empresa Radial Mercedes Ltda. y ANCAP, y denunció que “se pudo detectar que mientras en los primeros meses de operación del régimen de Sisconve [Sistema de Control Vehicular] las ventas a la intendencia se repartían equivalentemente entre los dos distribuidores de ANCAP de la capital departamental, hacia fines de 2016 las ventas a la intendencia de las estaciones del señor Bascou triplicaban las de su competidor de la ciudad”.

Susaye agregó que a partir de abril de 2016, un informe solicitado a ANCAP registra suministros de gasoil 10, utilizado por vehículos de alta gama, por un promedio de 1.500 litros mensuales, que “en 80% fueron adquiridos en estaciones del señor Bascou, así como en otra estación de sus socios en la ciudad de Dolores. En particular, durante el último cuatrimestre informado por ANCAP, el 100% de las adquisiciones de gasoil 10 en la ciudad de Mercedes se efectuaron en la estación de servicio de ruta 2 que en tal período era administrada por el el señor intendente”.

Por su parte, el edil del Partido Nacional (PN) Luciano Andriolo (Lista 200) mocionó para que se conforme una comisión investigadora “para que se analice a fondo la situación donde las dos partes puedan presentar la mayor cantidad de pruebas y se llegue a un informe final con todos los elementos arriba de la mesa”. Además, solicitó la intervención del Tribunal de Cuentas y pidió a Bascou que mientras dure “este proceso de investigación” solicite “licencia hasta que se expida la comisión investigadora”. No obstante, quebró una lanza por Bascou y criticó duramente al intendente nacionalista anterior, Guillermo Besozzi: Bascou “tomó las riendas de la intendencia de manos” de Besozzi “con un déficit de 8,5 millones de dólares [...] y ahora la comuna [...] va a arrojar un balance con superávit al final del período”.

El también blanco Marcos Morosini dijo que lo presentado por el FA “no es para tomarlo a la ligera, es grave, es serio”, y apoyó la conformación de una investigadora. “Si hay dudas, que se investigue; no cerrar filas y decir acá no pasó nada”, afirmó. El edil, como otros del PN, criticó que el FA diera a conocer la denuncia que iba a presentar contra Bascou el mismo día en que el intendente declaraba ante la Justicia por una situación privada. “Eso no se hace, señor presidente, por eso somos tan diferentes nosotros los blancos. Se mezcló todo y la gente pensó que todo era una sola cosa. ¿Hubo intencionalidad?”, expresó Morosini.

En tanto, otros ediles del PN, pertenecientes al sector del intendente, se limitaron a defender que no existe irregularidad en el negocio y que “no hay una venta directa” de combustible por parte de las estaciones de Bascou, sino un “despacho” de gasoil. Nilda Costa dijo que el FA “hizo pública información confidencial de ANCAP” y que eso demuestra que “todo vale a la hora de ensuciar”, y después se dedicó a criticar al presidente Tabaré Vázquez. “Estamos acá defendiendo al intendente en una instancia que lamentablemente el FA ha elegido que sea de dientes apretados”, concluyó.

Por su parte , los dos ediles del Partido Colorado solicitaron un cuarto intermedio de “diez días” por no estar en condiciones de tomar posición sobre el tema. El FA tiene siete ediles, mientras que el PN cuenta con 22.