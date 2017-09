Junta de Transparencia evalúa tomar declaraciones de Sendic y no descarta hacerlo con otros ex directores de ANCAP

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ya analizó los tres informes que recibió de ANCAP sobre el reglamento para el uso de las tarjetas corporativas y los gastos que el ex vicepresidente Raúl Sendic y los demás directores del ente realizaron mediante este mecanismo entre 2010 y 2013. Para cerrar su investigación, el organismo de contralor evalúa hacerle una entrevista por escrito a Sendic, especificó Matilde Rodríguez Larreta, integrante del directorio de la Jutep por el Partido Nacional. La entrevista sería enviada al ex vicepresidente una vez que el titular del organismo, Ricardo Gil Iribarne, vuelva de un viaje que está realizando. Sin embargo, según explicaron otras fuentes de la Jutep, la entrevista a Sendic podría hacerse en forma personal, ya que, al haber perdido sus fueros parlamentarios, el ex vicepresidente no tiene la posibilidad de optar por responder a las preguntas por escrito. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito judicial, Sendic no está obligado a responder las preguntas de la Jutep. Fuentes del organismo explicaron además que no se descarta interrogar a otros directores de ANCAP durante el período analizado.