La lista 711 votó dividida en el Plenario del Frente Amplio que resolvió tomar “nota” de la renuncia de Sendic

Pocos dirigentes frenteamplistas sabían, el sábado de mañana, del anuncio que se aprestaba a hacer el vicepresidente Raúl Sendic. Entre quienes sí sabían se contaban el presidente Tabaré Vázquez y el ex presidente José Mujica, con quienes Sendic conversó el día anterior, y sus compañeros de la lista 711. El viernes de noche, el vicepresidente se reunió con los dirigentes de su sector. “Conversamos los pros y los contras; él nos planteó sus dudas y sus firmezas. Discutimos absolutamente todo y le dimos cada uno de nosotros nuestra posición, pero en definitiva era una decisión del compañero vicepresidente Raúl Sendic. Fuera lo que fuera, lo íbamos a apoyar”, contó a la diaria el diputado de la 711 Saúl Aristimuño. En el encuentro se reflexionó sobre la situación crítica en la que quedó el vicepresidente tras el informe del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA), que se volvió aun más compleja cuando la mayoría de las bases y sectores del FA acordaron una moción para sancionarlo con la inhabilitación a ser candidato común de la fuerza política en las próximas elecciones y la imposibilidad de participar en la Agrupación Nacional de Gobierno. Se manejó como una de las posibles salidas la renuncia, pero la decisión la tomó Sendic. “Él, solo en su conciencia, en la noche, decidió lo que iba a hacer. A las ocho de la mañana nosotros ya teníamos la decisión, que respetamos, acompañamos y defendemos”, explicó Aristimuño.

Para la mayoría del Plenario, en cambio, el anuncio supuso “un shock”, contó a la diaria la senadora de Asamblea Uruguay Daniela Payssé. “No fue una situación previsible. Se nos había dicho que él iba a ir a explicar determinadas cosas, y el eje lo cambió él con su decisión”, indicó la legisladora.

En su discurso ante el Plenario, Sendic comenzó cuestionando el informe del TCP y al presidente del FA, Javier Miranda. “Yo no responsabilizo a los compañeros de la Mesa Política que votaron para que se publicara el informe, porque no lo conocían, pero sí lo conocía el presidente del Frente Amplio, como también lo conocía yo, y por eso había solicitado que el informe fuera considerado directamente por este tribunal [en referencia al Plenario], que es el verdadero tribunal, porque es desproporcionado, infundado, porque no hay prueba de lo que dice el informe”, fueron las primeras palabras de Sendic. Agregó que “frente a este conjunto de maniobras y deslealtades”, llegó para “poner a disposición” del Plenario la renuncia. “Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer en este organismo. Y no se los mando decir por la prensa, como me lo han mandado decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros; no les mandé el mensaje por la prensa. Me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana, pero vengo a decirles a ustedes aquí, que fueron los que confiaron esta responsabilidad en mí, que esa responsabilidad la pongo en sus manos”, concluyó.

Tras cartón, el senador de la lista 711 Leonardo de León pidió un cuarto intermedio, y los sectores y las bases se reunieron a deliberar. A muchos dirigentes no les había quedado claro si Sendic había renunciado efectivamente o quería que el Plenario considerara la pertinencia de su renuncia, pero la confirmación llegó vía Twitter: “Presenté ante el Plenario del FA mi renuncia indeclinable a la Vicepresidencia. Se lo comuniqué también al Presidente Tabaré Vázquez”, escribió Sendic.

Despejadas las dudas, el orden del día del Plenario cambió. Los dirigentes entendieron que debían pronunciarse sobre la renuncia y que no tenía sentido resolver sanciones cuando Sendic se había “autoimpuesto” la medida más dura. La declaración final del Plenario tomó nota de la renuncia, respaldó la institucionalidad del FA, pero no hizo referencia a ninguna sanción interna contra Sendic, lo que despertó algunas críticas de la oposición en las redes sociales. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou cuestionó en conferencia de prensa que el Plenario no haya dictado un fallo, y el senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo a Telemundo que le preocupa que “el partido de gobierno esté tan enredado que no haya determinado ninguna sanción al vicepresidente”.

Payssé explicó que “hubo un sentido de responsabilidad colectiva que hizo que el foco de la discusión fuera la renuncia del vicepresidente de la República, y no otra cosa”. “Ahora piden la carnicería de las sanciones, y dicen que no sancionamos, y en realidad [Sendic] se autosancionó. [...] Hubo un sentimiento generalizado de que lo prioritario era lo que se priorizó. El que no entiende eso está subvirtiendo las prioridades”, dijo la legisladora.

La declaración final del Plenario tuvo tres votos en contra de representantes de las bases y nueve abstenciones. La mayoría de estas últimas fueron de representantes de las bases, pero también se abstuvieron los dirigentes de la 711 Pablo González, Felipe Carballo y Alejandra Barreto. En cambio, los dirigentes del mismo sector Leonardo de León y Saúl Aristimuño votaron a favor de la declaración. “Conversamos y decidimos tomar distintas posturas frente a la imposibilidad de tener una posición unánime”, explicó Aristimuño. El principal punto de fricción era el segundo ítem de la declaración, que planteaba un respaldo a la institucionalidad del FA, debido a la molestia del sector con la forma en que Miranda manejó el tema, y también con el tono y los contenidos del fallo del TCP. Esto lo dejó en claro Carballo, en declaraciones a Telemundo: “Lo que se hizo a través de este informe del Tribunal de Conducta Política cruzó los límites. Eso es lo que en definitiva lleva a que Sendic haya tomado la decisión que tomó. Se lo acusó sin aportarse ninguna prueba. No se le dio una segunda oportunidad para que pueda ampliar las opiniones. Lo que se hizo con el compañero Sendic fue una situación de linchamiento”.

Aristimuño dijo a la diaria que “está bueno que se muestre que en la 711 hay diversidad de opiniones en algunas cosas, salvo en la defensa unánime al compañero, que nosotros sentimos atacado en los últimos tiempos”. “Algunos entendimos que teníamos que dar una señal en una resolución colectiva; otros compañeros estaban muy doloridos, y nosotros entendimos sus razones”, señaló.

El día después

El ex presidente Mujica jugó un rol clave para intentar aplacar la molestia de algunos dirigentes de la 711. Carballo, por ejemplo, declaró al diario El País que la decisión del Plenario traerá “consecuencias políticas”. “No planteamos nada desde la óptica de la amenaza a los compañeros, pero vamos a reflexionar sobre cuál va a ser el papel a jugar como lista 711 de aquí en más. Hemos sido leales con el gobierno. Nacimos dentro del Frente y no nos vamos a ir, pero tenemos que poner el acento en la discusión con franqueza y muy firme en los temas que le interesan a la gente”, manifestó.

El propio Mujica sugirió la posibilidad de que esta situación afecte la mayoría parlamentaria del FA en ambas cámaras. “En toda esta discusión, no se pensó qué puede pasar con los eventuales votos que apoyan al gobierno en el Parlamento. Y ese es un núcleo de compañeros que tiene sus cuatro o cinco votos”, dijo Telenoche, en referencia a los dirigentes de la 711.

Uno de los más críticos con la actitud de la 711 en este sentido fue el referente de la Liga Federal Darío Pérez. Cuestionó en varios medios al sector por ponerle al FA “un cuchillo en el cogote”. Consultado al respecto por la diaria, Aristimuño aseguró que no está en duda la mayoría parlamentaria, y cuestionó a Pérez por hacer estas declaraciones cuando “él puso al gobierno en su mayor problema en la votación del presupuesto quinquenal”. “Y después vienen a hablar de ética. Raúl Sendic dijo claramente: ‘Vuelvo al llano, voy a seguir trabajando dentro como un frenteamplista más’. Y es lo que decimos nosotros: nadie más frenteamplista que nosotros ni nosotros menos frenteamplistas que nadie. Seguimos en el Frente Amplio; vamos a apoyar a este gobierno”, remarcó. De todos modos, apuntó que “había algunos que decían que los grandes problemas del país no se estaban discutiendo porque Raúl Sendic estaba obstaculizando”. “Bueno, ahora vamos a discutir qué hacemos. Ganó 700 millones de dólares la UTE, y hay gente inundándose cada dos meses, secando sus colchones al sol. ¿No podremos utilizar algo de eso para construir viviendas para esa gente que está perdiendo todo en muy poco tiempo? Hay 40.000 desocupados, ¿y qué vamos a hacer? Creo que esto es una enorme contribución para que el gobierno, los frenteamplistas y la ciudadanía empecemos a discutir los grandes problemas del país. Y les decimos a todos los frenteamplistas que para nosotros la posibilidad de perder el gobierno en 2019 no era Raúl Sendic, la posibilidad de perder el gobierno en 2019 es por no discutir y no darles soluciones a los problemas que tiene la gente”, sostuvo el legislador.