La mayoría opositora en Diputados fue efectiva para impulsar investigadoras, pero no para generar una “plataforma programática”

El 6 de diciembre del año pasado, el senador del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou decía que, en caso de que el Frente Amplio (FA) perdiera su mayoría parlamentaria en una de las cámaras, la oposición tendría la oportunidad de hacer avanzar muchas de sus ideas, si tenían “la inteligencia suficiente”.

Lacalle Pou proponía “una plataforma programática por encima de las fronteras partidarias”. El 8 de diciembre, el diputado frenteamplista Gonzalo Mujica declaraba a la diaria: “Políticamente estoy prácticamente afuera [del FA]. Lo que queda es una formalidad”. Las diferencias surgieron cuando Mujica votó, junto con la oposición, la aprobación de una comisión investigadora sobre los negocios que el gobierno del ex presidente José Mujica mantuvo con Venezuela, que de todos modos no logró aprobarse.

Desde diciembre de 2016 hasta este miércoles, día en el que Gonzalo Mujica renunció a su banca para dejársela al Espacio 609, el oficialismo no tuvo mayorías en Diputados, aunque la oposición parece no haber logrado concretar ese paquete de ideas propuesto por Lacalle Pou. Sin embargo, la opinión reinante fuera del oficialismo es que el período fue beneficioso para la democracia, y lo que más se destaca, además de la aprobación de varias comisiones investigadoras, es la influencia que obtuvieron a la hora de tratar la Rendición de Cuentas de 2016. “La pérdida de mayorías del FA reabrió el debate parlamentario, y el resultado está a la vista en algunos artículos de la Rendición de Cuentas”, dijo el diputado del PN Martín Lema.

Concretamente, en esa instancia la oposición logró dejar sin efecto, muy a pesar de la postura oficialista, algunos cambios que se habían hecho en la Ley de Presupuesto sobre los aportes al Fondo de Solidaridad y respecto de su funcionamiento. Pero salvo por este caso y por la conformación de las investigadoras, el arco opositor no logró mayores avances legislativo: “Como en el Senado mantuvieron la mayoría, un proyecto muy bueno que capaz que prosperaba en Diputados se podía trancar en el Senado. No hubo una gran oportunidad como para celebrar un proyecto, el gran diferencial lo hicieron las investigadoras”, reconoció Lema. El colorado Conrado Rodríguez y el diputado del Partido Independiente Iván Posada también destacaron esta aprobación. “Fue un aspecto medular del he- cho de que el FA haya perdido su mayoría”, dijo este último.

¿Quién ganó?

El representante nacionalista Pablo Abdala aseguró a la diaria que “es importante que nadie detente mayorías absolutas, por legítimas que sean”, porque “buscar acuerdos es la esencia de la democracia”. Según el diputado, en la Rendición de Cuentas “todos los partidos obtuvieron algo: el gobierno logró que se aprobara con una mayoría más importante que la que contaba, 51 votos. Nosotros no votamos los impuestos, pero ellos lograron sancionarlos. A mí no me gusta que se aprueben impuestos, pero es el juego de la democracia. En esto no hay vencidos ni vencedores. La Rendición de Cuentas fue un buen experimento, y nadie puede golpearse el pecho y decir que le torció el brazo al otro”.

Sin embargo, desde el FA, el diputado Jorge Pozzi dijo a la diaria que la Rendición de Cuentas fue “una victoria política muy importante para el FA, porque logró construir las mayorías que todo el mundo pensaba que no iba a alcanzar”. El legislador aseguró que la bancada del FA hará un balance del trabajo del año y definirá una estrategia para el futuro. “En lo personal pienso que sería una sabia decisión seguir construyendo un diálogo político con todas las fuerzas para lograr que las cosas se aprueben con más de 50 votos”.

Las palabras de Pozzi en la sesión del miércoles fueron citadas por varios legisladores opositores. La diputada Graciela Bianchi (PN) sostuvo: “El diputado Pozzi dijo que a él y al FA les hizo bien tener que negociar. Las mayorías absolutas van generando una sensación de impunidad, de que se puede hacer todo lo que se quiere, y alimenta una postura de partido único”. En tanto, Posada sostuvo que las modificaciones a algunos de los artículos de la Rendición de Cuentas se lograron gracias a los acuerdos entre todos los partidos.