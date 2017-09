Lacalle Pou aseguró que hay una “crisis institucional” y el Partido Colorado lo negó

La renuncia del vicepresidente Raúl Sendic no fue tomada de la misma forma en los distintos partidos de oposición. El senador nacionalista y ex candidato presidencial Luis Lacalle Pou habló en una conferencia de prensa el mismo sábado de una crisis “política” e “institucional” que era “totalmente evitable”, que fue “autogenerada por el vicepresidente de la República y el partido de gobierno” y que estuvo “marcada por la falta de la ética y la responsabilidad y el engaño”. Según dijo, esa “crisis política” se terminará “el día que en esta casa [en referencia al Parlamento] se ponga a votación la renuncia que presentará el vicepresidente”, lo que ocurrirá esta semana. El legislador dijo que no se sentía “orgulloso” del “sonido que sale del país hacia el mundo”, debido a los “titulares [de prensa] en el exterior, en un país que siempre se ha jactado de proteger la democracia”.

“No somos aves rapaces ni carroñeros que hacemos leña del árbol caído”, dijo, sin embargo, Lacalle Pou, que pidió usar cada día que queda del actual gobierno “para el bien de la gente y no para problemas de índole política”. Luego se preguntó “cuánto pesa la falta de ética y la ilegalidad en un gobierno y las consecuencias para la gente”. Finalmente aseguró que “no se sostenía más un vicepresidente sin el respaldo del Partido Nacional y sin el respaldo de la oposición”.

Otro que utilizó la oportunidad para cuestionar al Frente Amplio (FA) fue el líder del Partido de la Gente, el empresario Edgardo Novick: “La gente sacó a Sendic. La misma gente que va a sacar al FA del gobierno. Porque la gente está cansada de los manejos políticos, de la corrupción, de las mentiras. Primero era lo político por encima de lo jurídico. Ahora es lo político por encima de lo ético. El FA ha demostrado que tuvo la irresponsabilidad de poner a una persona incapaz como Sendic al frente de ANCAP y como vicepresidente de la República”.

En cambio, el senador nacionalista Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional, no cuestionó al FA, pero sí pidió al presidente Tabaré Vázquez que asuma el liderazgo. El legislador consideró que la renuncia de Sendic “coloca al país en una situación inusitada”, aunque “corresponde ser responsables y mirar por encima del momento”, y “pensar en la institucionalidad e imagen del país”. Según Larrañaga, “las políticas de gobierno y el tratamiento parlamentario no pueden ser rehenes de esta situación”. El senador llamó al presidente Vázquez a ejercer un “liderazgo claro y firme” y brindar “señales claras, de responsabilidad y de recomposición de la relación entre los poderes de la República”.

Muy diferente fue la declaración formal que hizo el sábado el Partido Colorado. A diferencia de Lacalle Pou, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esta colectividad política consideró que “la renuncia de un gobernante no tiene por qué generar, ni genera en este caso, ‘crisis institucional’ alguna”, ya que “el señor Sendic será sustituido en su cargo por quien corresponde de acuerdo con la Constitución”. La renuncia, no obstante, especifica la declaración, llega “tardíamente, después de un largo y penoso proceso de desprestigio del hasta hoy vicepresidente, que fue resultado directo de sus propios errores”. Por eso, el CEN “no ve motivo de consternación en que dicho proceso concluya como debe concluir”.

En tanto, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres consideró en declaraciones a Canal 12 que, si bien la situación fue “lamentable”, su renuncia era un desenlace “imprescindible” y “habla bien de la institucionalidad del país”. “Lo positivo de todo esto, dentro de una situación muy triste, es que habla de un país que tiene reflejos institucionales que le permiten salir de esta circunstancia sin mayores problemas”, finalizó.