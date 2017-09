Martínez no adelanta si será candidato a la presidencia, pero admite que sería un “desafío”

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, fue consultado por la prensa acerca de la posibilidad de ser candidato a presidente en las próximas elecciones nacionales, y respondió que debía “pensarlo”, aunque se trataba de un “desafío”. “Mi deber es no pensar en el futuro. Mi deber es dedicar todo el esfuerzo para hacer las cosas bien ahora. No hay por qué pensar en algo en que no hay que apurarse ahora”, dijo. “Lo que espero es festejar un triunfo del Frente Amplio. Después veremos en la cabeza de quién festejamos o con qué equipo”, agregó el jerarca.