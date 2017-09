Mier y Darío Pérez incurrieron en una “infracción de sus deberes”, según el Tribunal de Conducta Política del FA

No sólo el ex vicepresidente Raúl Sendic estuvo en la mira del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA). Este cuerpo emitió en mayo de 2016 un dictamen sobre la actuación de los diputados Sergio Mier, Darío Pérez (ambos de la Liga Federal Frenteamplista) y Víctor Semproni (ya fallecido) durante la votación de la Ley de Presupuesto en 2015, y algunos medios, como el portal fernandino FM Gente, lo dieron a conocer ayer. Por falta de cuórum, la fuerza política aún no ha podido pronunciarse al respecto y se espera que esto ocurrirá en el próximo Plenario Nacional.

Durante la votación del presupuesto, estos tres legisladores se negaron a votar dos de los artículos de la norma: uno que convertía a la Policía Caminera en una unidad dentro de la Guardia Republicana, y otro que buscaba financiar incrementos salariales para el personal militar con la supresión de hasta 50% de las vacantes de soldados de primera. Los artículos no lograron la mayoría absoluta y no pudieron ser aprobados, lo que fue considerado una “circunstancia agravante” por este cuerpo del FA.

En su dictamen, el TCP recuerda que la bancada oficialista acordó aprobar el proyecto de ley y “esa decisión tenía carácter obligatorio para todos los diputados del FA”, según la normativa de la fuerza política. El TCP concluye por tanto que los legisladores incurrieron en “una infracción de sus deberes conforme a las normas que rigen la actuación de los legisladores del FA”.