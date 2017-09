Molestia en Vamos Uruguay por el acuerdo de Coutinho con Amorín Batlle

La ya fragmentada interna del Partido Colorado (PC) experimenta una atomización aun mayor desde que el senador y ex candidato a la presidencia Pedro Bordaberry anunció, en abril, que no sería candidato a presidente ni a ningún cargo electivo en las próximas elecciones. Y su sector, Vamos Uruguay (VU), que ya estaba debilitado, acaba de perder, en los últimos días, a otro de sus principales referentes.

La noticia de que quien fuera su compañero de fórmula en 2014, el también senador y ex intendente de Salto Germán Coutinho, concretó una alianza con José Amorín Batlle, rival en las internas de ese año de Bordaberry, no despertó simpatías en VU. El acuerdo fue publicado hace dos semanas por el semanario Búsqueda y sorprendió especialmente en filas pedristas, dado que el propio Coutinho había sido el vocero de la reunión que llevó adelante este sector político para procesar la renuncia de Bordaberry, una semana después de que esta se había consumado. “Estamos viendo y analizando cómo va a ser la hoja de ruta a transitar. Hay que hablar de equipo de trabajo y de que juntos vamos a sacar esto adelante”, decía frente a micrófonos de canales de televisión y medios locales el 25 de abril.

Pero otra de las cosas que afirmó en aquel momento Coutinho fue una de las que determinaron, según explicó el senador a la diaria, su decisión: en aquella oportunidad, el salteño dijo que VU no tenía un líder alternativo ni “candidatos presidenciables”. Ayer Coutinho explicó: “Mi opinión es que definitivamente hay que elegir entre los candidatos posibles, que [el candidato] no podía ser de VU y que no podíamos impulsar una candidatura en este difícil momento, ya que ninguno de nosotros era presidenciable. Lo dije públicamente y se lo dije a todos ellos varias veces”. Entre los nombres que se manejan en VU están el del ex secretario general y actual diputado Germán Cardoso y el del economista Ernesto Talvi.

El acuerdo incluye el apoyo de Coutinho a Amorín Batlle como precandidato presidencial para las internas de 2019, y que el ex intendente de Salto encabece la lista al Senado del nuevo sector político, que lanzarán oficialmente a fin de año. Coutinho será secundado por Amorín Batlle en esa lista a la cámara alta, pero además, volverá a ser candidato a intendente de Salto. Ambos senadores estuvieron en una gira por Artigas el fin de semana y piensan recorrer todo el país en los próximos meses. “Vamos a recorrer todo el país y estamos invitando a todos los que quieran sumarse. El partido está en una situación difícil que necesita a todos”, dijo el ex intendente salteño, recordando que “todo esto surgió a partir de la decisión de Pedro [Bordaberry], que es respetable”.

Pero en VU la decisión de Coutinho no generó ninguna simpatía, al punto de que varios dirigentes expresaron su molestia y sorpresa por un acuerdo del que dicen haberse enterado por la prensa. El diputado de VU y secretario general del PC, Adrián Peña, dijo que Bordaberry les comunicó a él y a otros dirigentes del sector que no tenía “nada que ver” con el acuerdo con Amorín Batlle y que tampoco lo avalaba ni lo respaldaba. En tanto, la diputada coloniense Nibia Reisch admitió que se vio sorprendida por el acuerdo, ya que, argumentó, el propio Coutinho había sido cuestionado por Amorín Batlle cuando fue propuesto candidato a vicepresidente por Bordaberry. Según la legisladora, el hecho de que no haya candidatos en el sector ahora no implica que no los vaya a haber en el futuro. Por su parte, Felipe Schipani, integrante del Comité Ejecutivo Nacional colorado por VU, sostuvo que incluso en la última asamblea del sector –a la que el ex intendente salteño no asistió–, uno de los integrantes de su agrupación negó cualquier acuerdo con Amorín Batlle, cuando ya el rumor circulaba en los pasillos de la sede de la calle Andrés Martínez Trueba y Soriano. “Enterarnos por la prensa nos sorprendió a todos”, aseguró el representante por Colonia.

Coutinho respondió a las críticas: “Hablé con todos los compañeros de VU que vinieron a hablar conmigo y saben cuál ha sido mi opinión permanentemente. Le confirmé a Amorín el acuerdo el 30 de agosto y después les fuimos a informar a Pedro y a quienes integran nuestra agrupación, y allí todos los integrantes y candidatos a diputados estuvieron de acuerdo”.