Nin Novoa condenó en la ONU “escalada verbal” entre Estados Unidos y Corea del Norte

El canciller Rodolfo Nin Novoa habló ayer durante la apertura del 72° Período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Comenzó con una exposición de los pilares fundamentales de la política exterior uruguaya, entre los que destacó el respeto y la promoción de los derechos humanos y la defensa del multilateralismo.

En la exposición reafirmó la importancia del desarme y señaló que “el compromiso de la comunidad internacional debe dirigirse activamente a buscar soluciones efectivas a este problema global”. Indicó que el avance armamentístico es “una de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad” y que por esto no concibe “paz en el mundo si no existen compromisos serios por parte de la comunidad internacional en materia de desarme y no proliferación”.

Destacó el cese del fuego y el Acuerdo de Paz de Colombia, y expresó que “proporciona el necesario entusiasmo para acometer nuevas y difíciles misiones en otras zonas del mundo”.

Por otra parte, condenó “los ensayos nucleares y lanzamientos de misiles balísticos realizados por Corea del Norte”, y exhortó a “abandonar los programas nucleares existentes de manera completa, verificable e irreversible, poniendo fin de inmediato a todas las actividades conexas”, entre las que incluyó “lanzamientos con uso de tecnología de misiles balísticos y otros actos de provocación”. También llamó a “evitar escaladas verbales”, tanto de parte de Corea del Norte como de Estados Unidos, ya que “siempre” anteceden a “tragedias mayores”.

Además, indicó que “naturalmente” el continente latinoamericano “ha rechazado en bloque cualquier insinuación de intervención militar en cualquier país latinoamericano para dirimir conflictos internos, por intensos que estos sean”. Señaló que “esas intervenciones, en la experiencia histórica de nuestro continente, sólo han dejado como saldo un cúmulo de violencia, pobreza e inestabilidad perdurables”. “América Latina está monolíticamente unida en contra de esos enfoques intervencionistas y belicistas que no resultan ni racionales ni prudentes”, aseguró.

Por último, rechazó al injusto bloqueo sobre “la hermana” Cuba.