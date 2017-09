Partidarios de Sendic convocan a una manifestación en el Plenario en respaldo al vicepresidente

Al principio de la presentación, se lee: “Fuerza Raúl, fuerza compañero”. Las fotos se alternan, con una estética de cumpleaños de 15. Raúl Sendic en un acto, Raúl Sendic abrazado a Tabaré Vázquez, Raúl Sendic con militantes. Suena de fondo la canción “Llegaremos a tiempo”, de Rosana, que comienza diciendo: “Si te arrancan al niño, que llevamos por dentro / Si te quitan la teta y te cambian de cuento / No te tragues la pena, porque no estamos muertos / Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo”. Sobre el final, puede leerse una frase del mandatario cubano Raúl Castro: “Un buen combatiente no es quien no recibe golpes, sino aquel que sabe mantenerse en pie... enfrentándolos”. Este es sólo uno de los videos publicados por la página en Facebook “Todos con Raúl”, en la que también pueden leerse comentarios de apoyo al vicepresidente.

“Esos ojos no pueden mentir, yo creo en ellos”; “No te rindas!! No te rindas!!”; “Fuerza compañero, siempre contigo. En las malas mucho más!!!”; “Qué temprano empezaron la campaña la oposición, pero ni así le van a ganar al frente”, son algunas de las reacciones a las publicaciones. Uno incluso postea una imagen de Sendic con la leyenda: “Yo le digo NO al bullying a nuestro vicepresidente electo por el pueblo. Te banco con mi vida, Raúl”.

Una publicación del sábado en la página insta a defender a Sendic en el Plenario de este sábado, porque “a un compañero se lo defiende en las buenas y en las malas mucho más!”. El último posteo, del miércoles, es más explícito. Una presentación comienza con la convocatoria: “Todos al plenario”, y luego alterna fotos de Sendic con la música de fondo de “Por la ciudad”, de La Vela Puerca. La cita final, en este caso, es de José Artigas: “El pueblo es soberano y él sabrá investigar las operaciones de sus representantes”, en lo que parece una acción de depositar esperanzas en la decisión del Plenario del Frente Amplio, más allá del dictamen del Tribunal de Conducta Política de la coalición, que juzgó “inaceptable” la conducta de Sendic.