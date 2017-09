Precios al consumo aumentaron 0,77% en agosto y acumularon incremento de 5,47% en lo que va del año

De acuerdo a la información divulgada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios al Consumo (IPC) creció 0,77% en agosto, 20 puntos porcentuales más que en el mismo mes del año pasado, lo que provocó un crecimiento de la inflación acumulada en el año, que llegó a 5,47%, mientras que a esta altura de 2016 era de 8,12%. En los últimos 12 meses los precios han subido 5,45%, lo que implica que la inflación todavía se mantiene dentro del rango meta definido por el Banco Central, de entre 3% y 7%.

Los rubros con mayor incidencia al alza a nivel nacional fueron: educación, muebles, artículos y productos para el hogar, salud, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con aumentos de 1,87%, 1,71%, 1,63% y 1,3%, respectivamente. En el caso de la educación se explicó por aumentos en enseñanza preescolar, primaria y secundaria –todos por encima de 2,5%–; en cuanto a los muebles y artículos para el hogar, se debió fundamentalmente al aumento en el servicio doméstico (4,43%); el incremento en la salud fue producto de subas en medicamentos (1,17%) y sus tickets (3,54%), cuota mutual particular (3,12%), órdenes médicas mutuales (3,35%), tickets mutuales de exámenes médicos (2,73%) y emergencia médica móvil (0,81%); y en el caso de los alimentos se explicó fundamentalmente por subas en carnes –de pollo, más que de vaca–, mientras que entre las legumbres y hortalizas se destacaron los aumentos del tomate (46,05%), la cebolla (6,35%) y la lechuga (6,45%). También incidieron al alza total, aunque en menor proporción, los aumentos en los precios de vivienda (0,3%), restaurantes y hoteles (0,43%) y recreación y cultura (0,41%). Por el contrario, incrementos de 0,18% y 0,12% de bebidas alcohólicas y tabaco y transporte prácticamente no afectaron la inflación global y, por otro lado, los precios de prendas de vestir y calzado, así como los de bienes y servicios diversos, no subieron, y los de comunicaciones bajaron 0,12%.