Renuncia de Julio Bocca al Ballet Nacional y uruguayos que descubren que al final el ballet no les gustaba tanto, “una simple coincidencia”

En las últimas horas, Julio Bocca anunció que dejará de ser el director del Ballet Nacional del SODRE a partir de fin de año, para asumir un rol de asesor. La noticia llegó justo después de que se anunciara que la obra Romeo y Julieta vendió más de 8.000 entradas en Montevideo, a un mes del estreno. El futuro no sería tan positivo, ya que (también) en las últimas horas, muchos uruguayos descubrieron que al final el ballet no les gustaba tanto.

“Son unos tipos bailando en mallita, y las minas no tienen carne donde tienen que tener”, dijo a Los Informantes (diario) un uruguayo que hasta la semana pasada era ferviente seguidor de nuestra compañía de ballet oficial. “Tengo entradas para Romeo y Julieta y la voy a ir a ver, pero para 2018 no creo que me agarren”, agregó.

Consultado sobre si este cambio tenía que ver con la partida del popular director, quien hizo que muchos prestaran atención a esa danza por primera vez en sus vidas, lo negó fervientemente. “Es una simple coincidencia, así como la remera con la foto de Julio que llevo puesta en este momento”, aclaró.