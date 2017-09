Se realizó ayer una concentración frente al juzgado de Ciudad de la Costa por caso Anthony da Silva

Ayer se llevó a cabo una concentración frente al juzgado de la Ciudad de la Costa para reclamar justicia por la muerte de Anthony da Silva, que se produjo el 16 de julio, luego de que fuera golpeado por un guardia de seguridad del shopping Costa Urbana. Anthony, que tenía un marcapasos, estaba en el exterior del shopping con su hermano y un amigo, e intervino en su defensa cuando los guardias comenzaron a golpearlos. Entonces fue inmovilizado mediante una “‘llave’ en el pecho contra el piso”, lo que le produjo la descompensación que terminaría en su fallecimiento a causa de un infarto. El padre del joven, Gustavo da Silva, estuvo presente en la concentración y le dijo a Telemundo que no es cierto que Anthony haya muerto por una “causa natural”. “El guardia de seguridad le hizo una llave, lo tiró al piso y empezó a golpearlo. Mi hijo le dijo que lo soltara, que le estaba dando un infarto, y el guardia de seguridad no le hizo caso, le siguió pegando hasta que falleció”, aseguró Da Silva, y agregó que el forense del caso declaró que el joven tuvo un infarto, “pero no declaró todos los golpes que tenía en el cuerpo”. Por último, indicó que fue a la Seccional 18ª para hacer la denuncia “por homicidio”, pero no se lo permitieron.