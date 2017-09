Sector de Raúl Sendic considera riesgoso llevarlo en sus listas, pero dirigentes aclaran: “Somos muy pocos, sin él no llegamos”

Leonardo de León, senador por la Lista 711, anunció ayer que el líder del sector, Raúl Sendic, encabezará las listas para las elecciones de 2019. Varios dirigentes del Frente Amplio (FA) se manifestaron “sorprendidos” por la rapidez con la que se hizo el anuncio y dijeron que la situación “amerita tomar medidas”. Un legislador del Frente Liber Seregni dijo que en su sector están pensando en “hacer un nuevo acuerdo con Sendic y ofrecerle que se quede en la vicepresidencia a cambio de que abandone la política”. En el Partido Socialista, mientras tanto, la estrategia que genera mayor consenso es, según explicó un dirigente, “sentarnos a hablar con el compañero y tratar de convencerlo de que lo que hicieron Gonzalo Mujica o Jorge Saravia en el período pasado no está tan mal, y a lo mejor irse del FA puede ser una buena oportunidad para relanzar su carrera política”. En la Vertiente Artiguista consideran “poco probable” que el ex vicepresidente acepte alguna de estas soluciones, por lo que se inclinan por “ofrecerle alguna embajada en algún país lejano y con 12 horas de diferencia horaria con Uruguay, así no se le da por hacer declaraciones en los medios”.

En el propio sector de Sendic reconocen que colocarlo en las listas es riesgoso. De todas maneras, legisladores de la 711 explicaron que “después de la sangría que sufrimos en los últimos meses, somos muy pocos, por lo que, sin él, no llegamos a las 99 personas que se necesitan para armar una lista”. Y si bien en la interna del sector se manejó la posibilidad de salir a captar gente, se llegó a la conclusión de que “teniendo en cuenta nuestra tendencia a integrar personas que terminan teniendo problemas con la ley, habría que integrar a 3.000 personas para terminar con un saldo neto de 1.000 militantes nuevos, porque una buena parte de los que vengan van a terminar renunciando o directamente presos. Además, por ahora ninguno de los que ya están acá cometió algún crimen horroroso. No tentemos a la suerte. Mejor bala perdida conocida que persona potable por conocer”.