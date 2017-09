Sectores del FA: enojos por filtración del informe y búsqueda de mayorías en el Plenario; Vertiente respaldó al TCP

Varios sectores del Frente Amplio (FA) se reunieron ayer para analizar el dictamen del Tribunal de Conducta Política (TCP) sobre el uso que dio Raúl Sendic a las tarjetas corporativas de ANCAP entre 2005 y 2013, y otros lo harán entre hoy y mañana. Es que el Plenario Nacional del FA se reunirá el sábado y será definitorio: según estableció la Mesa Política, no se podrá pasar a cuarto intermedio o postergar una resolución sobre la situación del vicepresidente de la República.

El Partido Socialista, según manifestó ayer de tarde su secretaria general, la senadora Mónica Xavier, se abocará a encontrar “la mejor solución para un plenario que tiene exigencias de número importantes para constituirse y para adoptar resoluciones”. El Plenario requiere una mayoría de cuatro quintos de sus integrantes para adoptar una resolución. “De acuerdo a la ética frenteamplista, tenemos que encontrar la solución que tenga ese respaldo tan importante”, reiteró Xavier, quien de todas formas aseguró que el dictamen significa “un daño para la fuerza política y también para la institucionalidad que representa” Sendic.

La Alianza Progresista se reunió ayer en horas en que se divulgaba el informe del TCP, y convocó para hoy a la Mesa Nacional del sector para adoptar una resolución. Integrantes del sector manifestaron que en el encuentro de ayer se respaldaron las conclusiones a las que arribó el informe del tribunal, se destacó que fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes y se conversó sobre la aclaración que expresa el documento en relación a que el 14 de junio el TCP resolvió actuar de oficio en este tema, pese a que Sendic ha reiterado que se presentaba por voluntad propia ante el órgano. Ayer de noche, la Vertiente Artiguista llegó a una conclusión similar y expresó su respaldo total al TCP y a su pronunciamiento.

En el Movimiento de Participación Popular (MPP) resolvieron no hacer declaraciones públicas hasta que el sector tome una postura de cara al plenario, algo que hará el Ejecutivo del MPP a mediados de esta semana. “No nos vamos a sumar al chusmerío político, que es absolutamente negativo”, dijo a la diaria Ernesto Agazzi, quien aseguró que fue “lamentable la forma en la que salió el informe del tribunal a la prensa”. “Se ve que hay compañeros bocabiertas”, se quejó. En breves declaraciones a los medios de comunicación, el senador José Mujica consideró que el informe del TCP “no fue nada contundente”, aunque luego dijo que no sabía nada: “Déjenme ver los papeles; después vemos”. No obstante estas declaraciones de los dirigentes del MPP, el intendente de Canelones y también integrante de ese sector, Yamandú Orsi, escribió en su cuenta de Twitter: “Cuando se trata de ética no cabe el más o menos. Y se requiere firmeza. La misma que mostró el compañero al presentarse al Tribunal”.

En tanto, Asamblea Uruguay se reunirá hoy para discutir el tema, así como Rumbo de Izquierda, el sector conformado por ex integrantes de la Lista 711 que lidera Sendic.

De afuera

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo que se trata de un “tema interno” del FA, aunque consideró que los temas por los que se pronunció el TCP, “a nuestro entender, son menores con respecto a todo el daño que ha hecho la gestión de Sendic en el país al frente de ANCAP”, y recordó que su partido llevó este tema a la Justicia.

El diputado colorado Fernando Amado escribió en Twitter que el fallo del TCP fue “muy claro” y agregó que ahora espera que la actitud del vicepresidente “sea, al menos una vez, de dignidad e integridad”. En la misma línea, su compañero de bancada Ope Pasquet dijo que el dictamen del TCP le pareció “serio y sólido”.