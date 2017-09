Sendic hablará en el Plenario del Frente Amplio para demostrar su “inocencia”

El vicepresidente Raúl Sendic tiene previsto refutar “punto por punto” el informe del Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio (FA), que concluye que tuvo un proceder “inaceptable” en el manejo de los dineros públicos por su uso de las tarjetas corporativas de ANCAP cuando ocupó el directorio de ese ente. En una reunión de Sendic con dirigentes de su sector político realizada tras la difusión del fallo, se evaluó que el vicepresidente no se defendió de la manera en que debió hacerlo en la entrevista que mantuvo el 28 de junio con el TCP, dijeron a la diaria fuentes cercanas a Sendic. “Fue con inocencia, y no aportó todo lo que tenía para aportar. Y el clima con el que se encontró no fue el mejor”, dijo una fuente.

Sendic declaró al portal Red21, de la familia de Federico Fasano – uno de los defensores públicos del vicepresidente–, que en el plenario del FA previsto para este sábado se conocerá su “verdad”. “Leí atentamente el dictamen del Tribunal de Conducta Política y no voy a responder ahora fuera del Frente Amplio. Responderé a mi partido en la instancia institucional que corresponde, que es el Plenario”, dijo Sendic. “Mi partido sabrá mi posición y conocerá mi defensa en el Plenario. Les pido a mis compañeras y compañeros que esperen a dicha instancia y allí conocerán mi verdad y les demostraré mi inocencia”, agregó.

De todos modos, dirigentes de la lista 711 adelantaron su evaluación del fallo ayer, en distintas entrevistas radiales. El diputado Felipe Carballo sostuvo en una entrevista con Carve que las conclusiones son “disparatadas” y el dictamen es “totalmente desproporcionado”. Afirmó que “todo el proceso del informe ha estado viciado de un conjunto de filtraciones” y aseguró que su sector político está “muy tranquilo esperando el Plenario del 9 de setiembre”. Carballo también dijo a Montevideo Portal que el dictamen del TCP “no es un fallo”, sino un informe de “un organismo asesor del plenario, como puede hacer otra comisión”.

En tanto, el senador de la 711 Leonardo de León dijo en Suena tremendo, de El Espectador, que el fallo es “desproporcionado” y “concluye sobre aspectos que no se analizan en profundidad”. Afirmó que el tratamiento de este tema ha sido “lamentable”, “lleno de filtraciones y malos manejos”. Sostuvo que le llaman la atención los entrecomillados que incluye el TCP en su informe, que dan cuenta de las dudas e indefiniciones de Sendic. “Más que entrecomillados, lo que vamos a colocar el día sábado son elementos que permitan concluir”, prometió De León, aunque ninguno de los integrantes de la lista 711 quiso especificar de qué nuevos elementos disponen.