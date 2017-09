Sesiona hoy la Asamblea General para votar la aceptación de la renuncia de Sendic

A las 10.00 la Asamblea General comenzará a sesionar para votar la aceptación de la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia de la República y la ocupación del cargo por la senadora del Frente Amplio (FA) Lucía Topolansky. El viaje de Tabaré Vázquez a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que él mismo anunció el lunes, no será tratado en la mañana, ya que sólo requiere la aprobación de la Cámara de Senadores. Este es el último paso del largo camino que empezó a terminar el sábado 9, con la renuncia que Sendic anunció en el Plenario Nacional de su fuerza política.

Ayer, el ex presidente y senador José Mujica volvió a referirse al título de licenciado en genética humana de Sendic. Confirmó que él y Topolansky vieron los documentos académicos, pero dijo que el curso no está terminado. “Le falta la tesis, que es importante, pero son tres años de esfuerzo, porque es una asignatura difícil”, señaló. El senador aseguró que no se trata de “esas licenciaturas de seis meses que hay en el país” y que “hasta la jueza se desentendió del asunto porque leyó esos documentos”. Sobre la gestión de Sendic en ANCAP, dijo: “Es una chorizada. Los hombres nos equivocamos a veces. ¿Dónde están los perfectos? ¿Dónde están los inmaculados?”.

La senadora Constanza Moreira, por su parte, aseguró que a Sendic “lo obligaron a renunciar”. “Él toma la actitud para no prolongar la agonía”, dijo ayer a La República.