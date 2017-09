Sindicato de trabajadores de Antel acompaña la contratación de una empresa privada para el Antel Arena

La empresa estadounidense Anschutz Entertainment Group (AEG) gestionará la parte artística y de espectáculos del complejo Antel Arena, según comunicó el ente estatal el lunes. El presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, dijo a la diaria que “en lo que es espectáculos artísticos es evidente que [Antel] tiene que ver y conversar con los que estén involucrados; y esta empresa es internacional y tiene experiencia”. Antel, en tanto, resaltó en un comunicado que “esta alianza estratégica se enmarca dentro del objetivo de transformar al Uruguay en un centro regional de espectáculos culturales, deportivos, ferias y convenciones”.

Molina señaló que Antel “no tiene posibilidades, hoy”, de organizar eventos y espectáculos “con la magnitud de lo que es un escenario como el del [Antel] Arena”, y determinó que “está bien” que se dedique “a cosas que esté en condiciones” de facilitar. Consultado acerca de la gestión del Antel Arena, el dirigente indicó que AEG no va a tener ese rol: “La gestión sigue siendo de Antel”, subrayó. “Cuando me enteré [de la alianza] me comuniqué directamente con las autoridades de Antel y les dije: ‘¿Qué es esto de que Antel pierde la gestión y se la da a una empresa?’. Me dijeron que eso era absolutamente mentira. Lo que sí, que Antel está a bien de contratar una empresa de carácter internacional que trabaje en la organización de espectáculos”, relató el representante de Sutel. “La gestión no está en venta: la gestión es de Antel”, agregó Molina.

Por su parte, el gerente general del ente, Javier Emicuri, dijo que el contrato es “un importante logro para Antel y para Uruguay”. “AEG es el líder indiscutible a nivel internacional y el poder contar con su experiencia es una garantía para cumplir con los máximos estándares de calidad en la industria cultural, de entretenimiento, de ferias y convenciones”, indicó el jerarca.