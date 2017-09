Tomar nota

A pocas horas de un Plenario histórico para el Frente Amplio (FA), en el que Raúl Sendic presentó su renuncia a la vicepresidencia de la República, la diaria conversó con el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda.

–¿Qué balance hacés del proceso que concluyó con la renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia de la República?

-Fue un largo proceso, que sin duda tuvo algunos capítulos dolorosos. Me gustaría que pudiéramos sacar buenas conclusiones hacia adelante. De los momentos críticos en la política hay que aprender lecciones.

–¿Cuáles?

Creo que lo fundamental –y es el último párrafo de la resolución del Plenario Nacional, aprobada por enorme mayoría– es reafirmar los principios de la ética en la política. Creo que estamos viviendo un momento, a nivel mundial, de alejamiento de la gente de la política por la desconfianza, alimentada de muchas maneras. La política no puede ser un cúmulo de operaciones en busca de poder a cualquier costo. El fin no justifica los medios; creo que hay que reafirmar la política por medio de los caminos institucionales, de buena fe, con lealtad.

–¿Te parece que en algunos sectores o dirigentes del FA faltó por momentos esa visión que priorice la ética en la política?

-Creo que a veces hemos perdido todos este norte central, que es el norte de la ética en la política, y sobre todo de ciertos valores que deberían ser compartidos y reafirmados, que son los de lealtad y buena fe.

–Sendic, en su discurso ante el Plenario, habló de “deslealtades” y cuestionó explícitamente tu actuación como presidente del FA y la del Tribunal. ¿Cómo recibís esa crítica?

-Hay que comprender el marco en el que se da ese cuestionamiento. No me cae bien, pero de ninguna manera voy a entrar en una polémica relacionada con esto. Creo que justamente lo que hay que hacer es retomar la senda de la conversación razonable. Hay que trabajar con cabeza fría, superando las emociones.

–Uno de los señalamientos de la 711 es que la difusión pública del fallo del Tribunal de Conducta Política fue perjudicial.

-Yo estoy de acuerdo con eso, porque en la Mesa Política voté en contra de que el dictamen fuera distribuido a los miembros del Plenario cinco días antes. Dije que me parecía un error, porque todos sabíamos que si así se procedía iba a ser público, y yo creo que no es buena cosa discutir públicamente estos temas en los medios de comunicación.

–En entrevista con El Observador, el ex presidente José Mujica dijo que “Miranda intentó hacer lo que podía” y que si hubiera estado al frente del FA “una personalidad” como la de Liber Seregni, “esto lo resolvía él”.

-Estoy totalmente de acuerdo con Mujica. Desde luego, yo no soy Liber Seregni. Nadie tiene el peso político de Seregni. Creo que Mujica no dispara contra mí en absoluto, sino que constata hechos que comparto totalmente.

–¿Pero sentiste en algún momento que no tenías respaldo?

-No.

–Circuló la versión de que pediste un respaldo explícito a tu gestión.

-Esos son todos trascendidos. Acá lo que hizo la presidencia del FA fue seguir los caminos institucionales y las reglas establecidas, hacerlo con la mayor lealtad y buena fe. Ahora, la cuestión de fondo acá es que hubo un proceso muy largo que terminó con la renuncia del vicepresidente de la República. Vamos a enfocar las cosas donde hay que enfocarlas. ¿Que puede haber cuestionamientos? Es absolutamente natural. Todos los que tomamos decisiones estamos sometidos a la crítica.

–¿Sendic te comunicó antes del Plenario que iba a renunciar?

-No, no lo comunicó. Simplemente nos enteramos en el momento en que él lo expresó en el Plenario.

–Algunos dirigentes de la oposición cuestionan al Plenario del FA por no haber sancionado a Sendic.

-Haríamos bien cada uno en ocuparnos de las internas de nuestros partidos. En segundo lugar, no estaba en el escenario que veníamos construyendo que Sendic presentara la renuncia. Eso nos tomó por sorpresa y causó enorme conmoción, que incidió emocionalmente en Sendic y en todos nosotros. Parecía razonable un cuarto intermedio, intentar lograr acuerdos rápidamente para retomar el Plenario, y en ese escenario se adoptó esta declaración final. [La renuncia de Sendic] cambió enormemente la agenda de discusión: había que tomar una resolución rápido, incluso por un tema de no alentar especulaciones.

–En el cuarto intermedio, ¿tuviste una conversación con el presidente Tabaré Vázquez?

-Sí, inmediatamente luego de que Sendic termina su declaración y se aprueba el cuarto intermedio, hablo con Tabaré. Yo lo llamé. Me parece totalmente razonable, porque, si bien el presidente de la República no interviene en las cuestiones partidarias, se trataba del vicepresidente de la República. Le trasladé esto que estaba pasando y Tabaré me expresó su total respaldo al Tribunal de Conducta Política y al presidente del FA.

–¿Qué documentos te entregó Sendic antes de retirarse del Plenario?

-Un sobre con su estado patrimonial.

–¿Está en riesgo la mayoría parlamentaria del FA a raíz de esta situación?

-Eso siempre está en riesgo, entre comillas. Pero tenemos mecanismos de construcción de acuerdos. El FA es una coalición, y eso le exige buscar acuerdos permanentemente.

–Mirando al futuro...

-Claro, es que es eso, mirar al futuro. Nosotros llevamos mucho tiempo discutiendo este tema, que casi ha obturado toda otra discusión política. Yo no digo que este tema sea menor, en absoluto: es un tema mayor. Pero, justamente, para mirar para adelante tenemos que retomar la agenda de discusión de la ética en la política. Por ejemplo, [debatir] el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos me parece central. Y tiene que estar claramente reglamentado cómo se usan los dineros públicos, incluidas las tarjetas corporativas.