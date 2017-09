Tras la renuncia de Masoller, la oposición gestiona tres citaciones a comisión a Astori por negociaciones con UPM

La renuncia del director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, por diferencias con la forma en que el gobierno está llevando adelante las negociaciones para la instalación de una segunda pastera de UPM, disparó una catarata de llamados parlamentarios.

El senador colorado José Amorín Batlle anunció por Twitter que convocará al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a la Comisión de Hacienda de la cámara alta para “aclarar acerca de la negociación con UPM y su nueva planta”. También el representante nacionalista Juan José Olaizola (Todos) planea convocar a Astori a la Comisión de Transporte y Obras Públicas de Diputados, junto a Víctor Rossi, que lidera el ministerio encargado de esta área. El llamado de Olaizola, según un comunicado de prensa, es para abordar “las diferentes posturas existentes en el gobierno en torno al proceso de negociación que se lleva adelante con la empresa UPM, y que derivaron en la renuncia” de Masoller. Su compañero de bancada, Jorge Gandini (Alianza Nacional), también citará a Astori a otra comisión parlamentaria de la cámara baja: la de Hacienda. “Es muy llamativo que renuncie una persona de confianza de los últimos tres equipos económicos por estar en desacuerdo con lo que se está negociando con UPM, a sabiendas de que la negociación es confidencial. Genera suspicacias y sospechas. ¿Qué es lo que se puede estar negociando? ¿Qué se puede estar entregando, cuando ya sabemos que les vamos a dar una zona franca, que no les vamos a cobrar impuestos dentro de su predio, que les vamos a vender combustible al precio de costo y que les vamos a comprar su excedente de energía eléctrica aunque no lo necesitemos? ¿Qué es lo que se puede estar negociando que lleve a un jerarca a que no quiera estar involucrado en ello?”, se preguntó el dirigente nacionalista. Dispuesto a que el ministro dé las explicaciones correspondientes, Gandini propuso que, de ser necesario, la sesión se haga de forma secreta, sin versión taquigráfica. También desestimó que Astori tenga que ir tres veces al Parlamento, y supuso que los llamados que se están acumulando responden a que a fin de cada mes “no hay coordinación parlamentaria”, por lo que es probable que se termine arreglando un llamado conjunto con Olaizola.

“Objetivos y compromisos”

Rossi se refirió en rueda de prensa a la renuncia de Masoller, y sostuvo: “A lo largo de este trabajo, que es tan reconfortante pero tan árido, muchas veces en lo personal he sentido ganas de dejar todo en función de que no se logran resultados que uno desea”. Sin embargo, afirmó que hay “objetivos y compromisos” que los gobernantes asumen cuando deciden formar parte del equipo de gobierno. “Ese equipo que está dirigido por el presidente de la República confluye en un conjunto de metas que no tenemos que compartir en un 100%. A veces tenemos reservas para poder administrar frustraciones personales e individuales y seguir trabajando por las metas colectivas. En algunos momentos se generan crisis como esta”, justificó. Dentro del Ejecutivo hay posiciones diversas sobre UPM: mientras que Rossi y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, son más proclives a aceptar los pedidos de la empresa en materia de beneficios económicos e infraestructura, otros secretarios de Estado son más reticentes a hacerlo, como Astori y la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León.