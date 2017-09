Usuarios y médicos del Hospital de Rivera confían en la nueva directora; varios jefes de servicio se reintegrarán a los cargos

“La nueva directora se comprometió a que ninguno de los avances que ha tenido el Hospital de Rivera al día de la fecha retroceda”, declaró ayer a la diaria Juan Carlos Aguirre, representante de los usuarios en el Consejo Honorario Consultivo y Asesor del Hospital de Rivera. Aguirre se reunió el jueves con Liria Figueiras, designada por el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para sustituir a Andrés Toriani (ver “Ayudamemoria”). Figueiras, licenciada en Enfermería, era coordinadora de la Regional Norte de ASSE y asumió el cargo el 29 de agosto, el mismo día que Toriani recibió la notificación de su cese.

Aguirre dijo que los usuarios de Artigas, Salto y Paso de los Toros le transmitieron una muy buena visión del trabajo que hizo Figueiras, y opinó que “es una persona que está comprometida con la misma causa que tenemos nosotros, que es el desarrollo del Hospital de Rivera”. “Ella no piensa cambiar absolutamente nada, porque le parece que el sistema de gestión que tenían el doctor Toriani y el doctor [y subdirector Víctor] Recchi era bueno”, aseguró el representante de los usuarios.

Los médicos tienen una impresión similar. Según supo la diaria, la mayoría de los siete jefes de servicio, que habían presentado la renuncia con el cese del equipo de gestión, aceptó volver a ocupar las jefaturas, apostando también al compromiso manifestado por la nueva directora. De todos modos, hay cosas por cerrar, porque si bien el hospital sigue sin comprarles servicios a privados, muchos casos se están derivando a Montevideo, lo que en algunas instancias puede ser muy riesgoso, además de bajar la calidad de atención, por el traslado de 500 kilómetros.

Fracturas

El caso generó divisiones políticas a la interna de ASSE. La presidenta, Susana Muñiz (que, al igual que Toriani, es del Partido Comunista, PC), votó para que Toriani quedara en su cargo, y el representante de los trabajadores, Pablo Cabrera, se retiró de sala por discrepar con el proceso de destitución, que no le permitió ejercer al médico de Rivera el derecho a defenderse. Los que votaron para que Toriani dejara el directorio fueron Mauricio Ardus, el vocal Jorge Rodríguez Rienzi y la representante de los usuarios, Natalia Pereyra.

Ayer se reunió la Mesa Ejecutiva del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada (MNUSPP), al que pertenecen Pereyra y Aguirre. En una carta que le entregó hace dos semanas Aguirre al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, los delegados de Rivera cuestionaron que la representante en el directorio no haya tenido interés en escucharlos “pero sí de tomar posición con los lineamientos del poder político”. “Nunca la representante de los usuarios se ha hecho presente en el territorio; sus expresiones públicas crean la falsa idea de que es la voz y la posición de aquellos a quienes realmente debe representar, y no es así”, reclamaron, al tiempo que exigieron que la directora responda al conjunto de usuarios.

En la reunión de ayer, Aguirre transmitió al colectivo la situación del departamento y la posición de la delegación de Rivera. “No nos consideramos representados por la directora de ASSE en representación de usuarios, porque con las actitudes que ha tomado en el último tiempo responde al poder político, y no a una organización social ni a sus representados, que son los usuarios”, reprochó. Criticó, además, que no se consideró que si bien creció el rubro de las contrataciones por servicios médicos, el hospital terminó ahorrando dinero. Aguirre entiende que todos los departamentos se merecen el desarrollo que alcanzó Rivera, y justifica el gasto que se hizo para demostrar que se puede tener un hospital público de calidad, y que ese camino puede ser seguido por otros actores. La Mesa Ejecutiva escuchó el planteo, pero por ahora no hizo ninguna declaración sobre Pereyra. Consultada por la diaria, Pereyra prefirió no hacer declaraciones, porque su posición se conocerá cuando se difundan las actas del directorio. No obstante, aclaró que “la percepción de los usuarios es la percepción de los usuarios, pero el tema son los mecanismos legales”. Aclaró que en todo momento pidió que se mantuviera la calidad y la continuidad de la atención, y negó que los usuarios le hayan pedido reuniones. Comentó, además, que ella debe contemplar a 1.300.000 usuarios de ASSE, y que “cuando se habla de recursos hay que pensar en la equidad y en que el resto del país también existe”.

De fondo, asoma el tema de la designación de la representante de los usuarios, puesto que a casi diez años de la reforma del sistema de salud no se han concretado las elecciones directas. Pereyra, al igual que el anterior representante de los usuarios, Wilfredo López, fue designada por el presidente de la República, a propuesta de los tres movimientos de usuarios. Tanto Aguirre como Pereyra defendieron que de una vez por todas se implementen las elecciones nacionales directas, para no depender del poder político.