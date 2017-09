Vení con los muchachos

El coronel retirado Eduardo Ferro Bizzozero fue detenido ayer en España. El ex militar, prófugo desde marzo, tenía una solicitud de captura nacional e internacional emitida por la jueza Dolores Sánchez, del Juzgado Penal de 10º Turno. La magistrada empezó ayer los trámites para extraditarlo a Uruguay, informó Subrayado.

Ferro escapó de la Justicia cuando fue citado para declarar como indagado por el secuestro y desaparición, en 1977, del militante comunista Óscar Tassino. En noviembre del año pasado el ex coronel tampoco se presentó a la indagatoria. En ese momento su abogado interpuso un recurso de prescripción de la causa que no tuvo andamiento, por lo que el ex militar volvió a ser citado en marzo. La Dirección Nacional de Migraciones constató que Ferro salió de Uruguay el 15 de octubre de 2016 y nunca volvió, según publicó el portal de Caras y Caretas. Fuentes de la diaria aseguraron que el último domicilio conocido de Ferro es en Maldonado, en la zona de Pinares.

El juicio por el secuestro y desaparición de Tassino se inició en 1985, pero quedó comprendido dentro de la ley de caducidad. Sin embargo, fue reiniciado el 27 de noviembre de 2011. Según los testimonios aportados a la causa, Tassino fue secuestrado el 19 de julio de 1977 en una casa ubicada en Máximo Tajes 6632 (Carrasco Norte) y luego llevado al centro clandestino de detención y tortura La Tablada. El coronel retirado también es investigado por el secuestro de Lilián Celiberti y de Universindo Rodríguez.

Ferro se afincó en la zona de Pinares en la década de los 90, comenzó a trabajar en la seguridad del lujoso hotel Las Dunas y terminó como gerente del establecimiento. Durante unos años había “desaparecido”, pero “hace un par de años volvió” al departamento, confió una fuente local a la diaria. En mayo de 2011, la Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado y Plenaria Memoria y Justicia hicieron un escrache en su casa de Maldonado.

Ferro, además, fue el responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, según publicó Brecha en febrero de 2016, de acuerdo a la documentación de la Dirección General de Información de Defensa (DGID). El semanario asoció a Ferro con un oficial denominado “Guillermo”, según la documentación sobre los informes de los espías de la DGID.