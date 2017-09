Vicepresidenta de comisión investigadora de ASSE opina que no hay nada nuevo, aunque está dispuesta a evaluar cambios legislativos

La comisión parlamentaria que investiga la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 a la fecha y la denominada “estafa al Fonasa [Fondo Nacional de Salud]” sesionó ayer por segunda vez. Tal como estaba previsto, el diputado denunciante, Eduardo Rubio (Unidad Popular), presentó a los legisladores los detalles de la denuncia escrita que motivó la conformación de la investigadora. El texto tiene 56 páginas y en su gran mayoría habla sobre las irregularidades detectadas por auditorías internas de ASSE y por auditorías externas que refieren, sobre todo, a tercerizaciones y contratación de servicios médicos o traslados. En menor medida, la denuncia se ocupa de la estafa al Fonasa; sobre ella, Rubio manifestó su preocupación por cómo los datos personales, de manejo exclusivo del Banco de Previsión Social, terminaron filtrándose a quienes hicieron afiliaciones ilegales a una mutualista.

En diálogo con la diaria, la vicepresidenta de la comisión investigadora, Cecilia Bottino (Frente Amplio), explicó que ayer se profundizaron algunos aspectos que van a comenzar a tratar en lo inmediato, que refieren a ocho denuncias que involucran a varias unidades ejecutoras de ASSE: los hospitales de Bella Unión, Dolores, Mercedes, Rivera, Cerro Largo, Colonia, el Hospital de Ojos, las colonias psiquiátricas y la División Arquitectura de ASSE. El plan de la comisión era citar para las próximas sesiones al actual directorio y al del período 2010-2015, pero hasta ayer no estaban confirmadas las citaciones. Al revés de lo que piensan los legisladores de la oposición, Bottino no espera nada nuevo de la investigadora. “No hay nada nuevo que no se haya contestado en la interpelación ni que se haya predocumentado”, dijo Bottino, aunque está a la espera de las nuevas respuestas que pueda dar el directorio de ASSE. A su entender, toda la información de la denuncia surgió de auditorías internas o externas que ya maneja ASSE, y aclaró que el organismo “ya está haciendo las correcciones”. En lo que al Parlamento refiere, reafirmó que el oficialismo votó la conformación de la comisión investigadora para tener insumos y hacer, si es necesario, reformas legislativas que ayuden a mejorar el proceso del Sistema Nacional Integrado de Salud. En las últimas semanas, el Ministerio de Salud Pública envió al Legislativo dos proyectos de ley; uno para limitar el conflicto de interés y otro para habilitar la gestión por proyectos en ASSE.