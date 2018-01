Adriana Peña aún no definió quién podría acompañarla en una eventual fórmula presidencial ni qué ministerio ocuparía su pareja

Gastón Elola iría al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero no descartan que le termine sacando el Ministerio de Educación a Graciela Bianchi. Entre los nombres que maneja el Partido Nacional para encabezar su fórmula presidencial en las elecciones de 2018 apareció el de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña. En las últimas semanas la jefa comunal se vio envuelta en una polémica tras decidir aumentos de sueldo para sus cargos de confianza que van desde de 37% a 100%.

“Esto no le quita méritos para ser candidata. Al contrario, creemos que puede aportar muchísimo”, aseguró un integrante de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. En la gremial confían en que si Peña llega a la presidencia “seguramente les va a dar un aumento gigantesco a sus ministros, mucho más grande que el que les dio Mujica y gracias al cual los funcionarios del Poder Judicial aumentamos sensiblemente nuestro nivel de vida”. Peña no ha anunciado públicamente su intención de ser candidata, pero una fuente de su entorno aseguró que es “casi un hecho” que se va a postular para el sillón presidencial. De todas maneras, aclaró que el proyecto “está en pañales”, ya que “aún no realizó algunas definiciones importantes, por ejemplo quién será su candidato a vicepresidente, ni qué ministerio ocuparía su pareja”.

Gastón Elola, la pareja de la intendenta, fue designado por ella misma jefe de Obras y Vialidad, y está entre los funcionarios que recibieron un aumento de sueldo. La fuente consultada explicó que si bien Peña ve a Elola como un potencial sucesor al frente de la comuna, no está segura de su victoria, así que en caso de que esto no ocurra y ella acceda a la presidencia, lo va a designar al frente de algún ministerio. “Yo supongo que sería el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque es lo más parecido a lo que tiene ahora; pero como un presidente del Partido Nacional seguramente tenga que gobernar en coalición, existe el riesgo de que esa cartera se la den a otro. En ese caso, Elola podría terminar prácticamente en cualquier lado. Capaz que hasta le saca el cargo a algunos nombres cantados, como Graciela Bianchi en Educación o Ignacio de Posadas en Economía y Finanzas”.