Los empresarios ministros en los tres gobiernos del Frente Amplio (FA) se cuentan con los dedos de una mano. Tabaré Aguerre es uno de ellos. Ingeniero agrónomo, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz entre 2006 y 2009 y frenteamplista independiente, Aguerre fue designado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca por el entonces presidente José Mujica en 2010, en una decisión que “sorprendió a propios y extraños”, según rememoró el propio Aguerre cuando asumió su segundo período de gestión, en 2015.

Legisladores en Durazno Hoy se espera que el presidente Tabaré Vázquez anuncie novedades en la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tras la renuncia que presentó el ministro el 21 de diciembre. Aunque no hay información oficial, en círculos de gobierno se maneja como una posibilidad que el subsecretario de Ganadería, Enzo Benech, continúe al frente de la cartera, ya sea en forma interina o definitiva. Aguerre se retira en un momento complejo para el gobierno. Este fin de semana hubo manifestaciones de productores agropecuarios en Rocha –varios vehículos circularon por las rutas con banderas de Uruguay– y este lunes están previstas protestas en Paysandú y en el sur del país. El 23 de enero se realizará una reunión de productores en Durazno, en la que se definirán movilizaciones para reclamar por mejoras a la situación del sector agropecuario. El encuentro tendrá también otro tipo de visitantes. El presidente de la comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes, el nacionalista y productor Alejo Umpiérrez, dijo a El País que asistirán legisladores en representación de la comisión. El diputado frenteamplista Luis Fratti, también integrante de la comisión, explicó a la diaria que se pretende tener una presencia institucional en el encuentro. “No podemos hacer como que no está pasando nada. Está pasando, y [...] me parece que a la comisión de Ganadería le corresponde (estar)”, señaló Fratti. El nombre de Fratti, ex presidente del Instituto Nacional de Carnes, circuló este fin de semana como posible sucesor de Aguerre al frente del ministerio. Fratti aclaró a la diaria que no ha tenido “ninguna comunicación en ese sentido”. Otro de los nombrados, el ex ministro de Ganadería y senador suplente del Movimiento de Participación Popular Andrés Berterreche, también dijo a este medio que no recibió ninguna información al respecto.