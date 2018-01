Atraso cambiario, costos de la energía y peso del Estado serán las quejas principales hoy en Durazno

Los organizadores de la movilización de productores autoconvocados calculan que asistirán hoy 50.000 personas al Parque Rural de Durazno. En la mañana habrá una concentración en apoyo a la actividad en la ruta 5, y para las 16.00 está previsto el encuentro y luego la lectura de una proclama, en la que se reclamará bajar los costos energéticos, bajar el costo del Estado, que suba el dólar y que se refinancien las deudas a los productores, según puntos que circularon en los intercambios previos en los grupos de Whatsapp.

“Si hacemos ruido, tenemos las de ganar. Quedándonos en casa no hacemos nada, perdemos todo”, advierte un audio que circula en los grupos, que insta a la gente a concurrir a la actividad. En el mismo audio se detalla que el 26 de enero se le entregará al presidente Tabaré Vázquez un documento con los pedidos: “Le tiraremos el sobre para adentro. Muchas gracias por todo, manejate”. En otro audio se sostiene que Vázquez “tiene la obligación” de recibir a los productores “por un artículo de la Constitución” (no detalla cuál, y en la Constitución no hay ninguna disposición en ese sentido). Para el 31 de enero y el 1 o de febrero está prevista una vigilia en la ruta, “con fogones y asado”, y después, “si cajonean el petitorio, ‘empieza la movida’”, promete el audio.

No falta nadie El Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) divulgó anoche un comunicado de respaldo a la movilización en Durazno. “Entendemos que varias de sus reivindicaciones nos son comunes, como las condiciones de competitividad para nuestra industria, el costo de la energía eléctrica y la carga impositiva. En nuestro caso se agregan otros factores que imponen costos y riesgos adicionales para nuestra industria, derivados de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de otras acciones”, se quejan los medios privados en el documento, antes de subrayar la importancia de “apoyar y solidarizarse” con la actividad organizada por los productores.

Los productores harán la vigilia previo a la reunión del Consejo de Ministros que se realizará en Anchorena, Colonia, el 2 y 3 de febrero. “Si el día 2 no se habla nada, y vemos que ese pedido que llevamos se cajoneó, ahí se irá a las medidas”, explica uno de los audios. Las medidas todavía no se definieron.

Otros audios que circulan en los grupos manejan información falsa sobre la situación macroeconómica del país. Por ejemplo, uno de ellos sostiene que el monto de la deuda pública uruguaya asciende a 60.000 millones de dólares, cuando, según las últimas cifras del Banco Central del Uruguay, el monto es de 37.000 millones. El mismo audio sostiene que Uruguay tiene 1.500 millones de dólares de reservas, cuando tiene diez veces más, 15.512 millones, según cifras del Banco Central del Uruguay. El audio agrega que las reservas que tiene Uruguay “se terminan en poquitos meses” y que el gobierno está “totalmente jugado a tener una muy buena temporada de verano, lo cual les permitiría llevar la pelota hasta julio o agosto, máximo, y totalmente jugados a la inversión de UPM”. A continuación, sentencia: “Ya se sabe que UPM no se va a instalar, y si se instala, se instala en el año 2022”. En realidad, la empresa finlandesa está en plena negociación con el gobierno con la intención de instalar su segunda planta en el país.

Por otra parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, dijo ayer al programa Intercambio de la radio M24 que el gobierno está a la espera de la respuesta de las gremiales agropecuarias a la propuesta hecha por Vázquez de conformar una mesa de trabajo. Agregó que también esperan para conocer la plataforma de los productores. “El gobierno está trabajando permanentemente y escuchando lo que late en la sociedad”, aseguró García. Afirmó que en esta coyuntura “hay que leer bien las cosas” y saber “separar bien la paja del trigo”, porque el sector agropecuario es “muy heterogéneo”.