Bancarios frenaron horas extras en reposición de cajeros y advierten por “falta de efectivo”

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) se reunió ayer con autoridades del Ministerio del Interior y le transmitió a esta cartera que no realizará horas extras para la reposición de cajeros del Banco República (BROU) si la Policía no custodia los autos blindados que transportan el dinero. Según el gremio, la medida ya está provocando el desabastecimiento de dinero de varios cajeros automáticos en el este del país y principalmente en la Costa de Oro. Los bancarios tomaron cartas en el asunto porque el directorio del BROU decidió cambiar a los funcionarios policiales que custodiaban los autos blindados por guardias privados en Rocha y Maldonado. Según dijo la dirigente sindical de la banca oficial Lorena Lavecchia, dos trabajadores que se negaron a realizar su trabajo por falta de garantías fueron sumariados, lo que hizo que la medida se extendiera a nivel nacional. Ahora los trabajadores no trabajarán más de ocho horas por día y, según Lavecchia, esto "no da para cumplir con el servicio". La sindicalista dijo a la diaria que en términos de seguridad, "la guardia privada infunde menos respeto que la guardia republicana y policial", algo que "reconoce el Ministerio del Interior y también los trabajadores de las empresas privadas que están peleando por una mejor capacitación". Sostuvo que esta decisión del banco en los hechos es una "nueva privatización". "Acabamos de terminar un conflicto que se dio en parte por este tema, pero ahora en esta privatización está en juego la vida de los trabajadores", expresó.