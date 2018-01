Becas abiertas para cursar en la educación media

Como todos los años, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) abrió una convocatoria para que quienes este año vayan a cursar alguna propuesta en la educación media, ya sea en liceos o escuelas de UTU, soliciten apoyo económico. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de marzo, y el MEC prevé que se registrarán en el entorno de 50.000 solicitudes. Si bien pueden presentarse tanto estudiantes de la educación media básica como de la superior, el reglamento de las becas plantea que los primeros tendrán prioridad.

La postulación se realiza completando un formulario web. Según el reglamento, pueden acceder al beneficio los estudiantes que integren un núcleo familiar cuyo ingreso no supere el valor de una Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) per cápita. Dicho reglamento también prevé que el pago se realiza únicamente durante los ocho meses del año lectivo de la educación media, y se reparte en cuatro pagos. Además, establece que el valor de la beca no puede ser mayor que una BPC ni menor que un cuarto de la misma unidad, y año a año es establecido por la Comisión Nacional de Becas del MEC para asegurar “principios de equidad en la distribución”.