Bianchi propone una “coalición programática para salvar a la República”

El sábado, en La Paloma, la agrupación nacionalista que lidera Luis Lacalle Pou, Todos hacia Adelante, hará su tradicional reunión veraniega para planificar el año. Participarán intendentes, legisladores y representantes de agrupaciones de todo el país. El encuentro se abrirá con una exposición de Lacalle Pou sobre la coyuntura política y los desafíos para el sector, en medio de un panorama político convulsionado por las movilizaciones de los productores rurales y en un contexto de críticas a la oposición por no pararse más unida y con más fuerza ante el Frente Amplio (FA).

En los primeros días de enero, el líder de Alianza Nacional (AN), Jorge Larrañaga, propuso que toda la oposición haga un acuerdo programático sobre “temas centrales” para el país. Sugirió discutir cinco o seis “temas vitales que junten a todos los partidos de la oposición: seguridad, salud, educación, desarrollo del interior, trabajo”. La idea del senador es redactar una plataforma programática común para todos los partidos de cara a las próximas elecciones.

La propuesta es bien vista por algunos dirigentes de Todos, como la senadora Graciela Bianchi. “Una coalición programática para salvar a la República de un FA que está en manos de los sectores radicales no democráticos y populistas”, que emule los objetivos que guiaron al FA cuando se fundó, en 1971. Así define la senadora el objetivo de este acuerdo, al que prefiere no llamar ‘concertación’. “No uso ni quiero que se use la palabra ‘concertación’, porque tiene otras implicancias. Las fuerzas republicanas y democráticas nos tenemos que unir, porque el país no resiste cinco años más de populismo”, dijo Bianchi a la diaria. Aclara que la idea “no es salir de los partidos ni perder la identidad ideológica”, sino, como propuso Larrañaga, “tener cinco o seis ideas fuerza, o, si se quiere, un programa de gobierno, en los temas fundamentales”. Mencionó que en educación, por ejemplo, los partidos ya lograron acuerdos centrales. De lo que se trata es de plasmar esos acuerdos en documentos, y que el que gane las elecciones “gobierne de acuerdo a esos criterios generales”.

Además de estrategias partidarias, la coyuntura de intensas movilizaciones rurales será objeto de análisis el sábado. Bianchi consideró que la posición del Partido Nacional (PN) debe ser de llamado al diálogo y que deben ser propositivos. Recordó que Lacalle Pou todos los 2 de marzo redacta un documento con propuestas y se lo entrega al gobierno. “Hay que dialogar. El país no se salva con UPM; Uruguay se salva con un agro en condiciones adecuadas para salir adelante”, sostuvo la senadora (ver recuadro).

El senador nacionalista Javier García, que también participará el sábado en el encuentro en La Paloma, cuestionó la actitud del presidente Tabaré Vázquez en su reunión con las gremiales agropecuarias; dijo que tuvo “un tono rezongón” y pretendió “descalificar las movilizaciones”. “Eso es porque no está leyendo bien la realidad. Y más él, que con Mujica encabezaron cientos de movilizaciones, y ahora parece que si los productores se movilizan es prácticamente un golpe de Estado. Me parece que lo único que hace es tirar querosén al fuego”, evaluó. Coincidió con Bianchi en que el PN reclama diálogo, y opinó que no se trata de un problema sólo del sector rural. “Para nosotros el problema tiene la misma raíz; no es que haya problemas que afectan al campo y otros que afectan a un trabajador en la ciudad. Es el mismo problema: lo brutalmente caro que se ha transformado el país luego de diez años de mala gestión. El gobierno ha aumentado tarifas e impuestos porque despilfarró dinero que hoy se podría estar utilizando”, afirmó.

Críticas respetables

En sendas columnas publicadas en los últimos días, los periodistas Claudio Paolillo y Leonardo Haberkorn, respetados por los dirigentes de los partidos tradicionales, cuestionaron duramente a la oposición. En la última edición del semanario Búsqueda, bajo el título “Politiquita”, Paolillo lamentó “esa cosa amorfa y absurda en la que se ha convertido la oposición” y, en particular, criticó que Lacalle Pou y Larrañaga no hayan aprovechado para reunirse a principios de enero en Paysandú, cuando coincidieron en un homenaje al histórico dirigente nacionalista Leandro Gómez. “Cuando uno pasa revista a la oferta política que propone la oposición para las elecciones de 2019, no puede menos que desmoralizarse”, escribió. Cuestionó “la pobreza en la que vegeta la oposición, confundiendo con frecuencia lo accesorio con lo trascendente, el drama del ejercicio del poder con una simple comedia en entregas baratas y al Estado como un botín destinado al reparto y no como un mal necesario para regular la convivencia entre seres humanos”, lo que “afecta la solidez del sistema democrático”. Concluyó que se extraña a “hombres de la talla” de Jorge Batlle, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle.

Por su parte, Haberkorn, en una columna publicada en el portal Ecos, advirtió que “las agachadas del FA no harán que la gente vuelva a creer de forma automática en los partidos tradicionales” y añadió que “los partidos tradicionales necesitan algo más que errores y horrores del FA para que la gente vuelva a creer en ellos”. “Necesitan exhibir una conducta intachable, ética al máximo, que no admita el más mínimo desvío, que exhiba un respeto sagrado por los dineros de la gente. No sólo ser, sino también parecer”, escribió, para luego enumerar las faltas éticas en las que ha incurrido el Partido Nacional recientemente.

Consultado sobre estas críticas, García afirmó que no comparte el análisis. Señaló que las encuestas, que son las únicas que pueden interpretar la opinión pública, hoy arrojan que el PN y el FA están igualados en intención de voto, mientras que en el mismo momento del período de gobierno anterior, el PN tenía diez puntos menos que el FA. “La opinión pública parece ver una cosa que muchas veces los dirigentes políticos y los analistas encerrados no ven”, sostuvo.

En tanto, Bianchi dijo a la diaria que le recomendaría a Paolillo que “revise sus posiciones”, y que si está “tan desilusionado de la oposición, que se ponga a trabajar”. “Porque en la oposición estamos trabajando, tenemos acuerdos programáticos, tenemos líderes. Si quiere salvar a la república, que se ponga a trabajar, porque es muy fácil sentarse en una computadora a criticar a todo el mundo. Eso lo hace cualquiera”, cuestionó. Agregó que si a Paolillo no le gustan los liderazgos de la oposición, “puede ser que haya un problema de edad”. “Porque yo me aggiorno, y reconozco que los líderes de otra época correspondían a un país de otra época. Yo también admiro a Jorge Batlle y a [Liber] Seregni, pero los líderes son resultado de la ciudadanía. Si él es tan brillante y se da cuenta de tantas cosas que los demás no, que se postule y que diga lo que hay que hacer, y que discuta en forma constructiva, porque si no, le hace el juego a quienes no quieren a la república y a la democracia. Y si no le interesa la política, que no se meta con la política, porque de opinólogos estamos totalmente saturados”, sentenció.

Tiroteos internos

El intendente de Cerro Largo y dirigente de AN, Sergio Botana, afirmó que Lacalle Pou es “un candidato espectacular para salir segundos”, según consignó Búsqueda en su última edición. García comentó que este tipo de episodios son “chispazos de baja intensidad” en comparación con las disputas internas que ha tenido el partido en otras épocas. De todos modos, alertó que si el partido “se encierra en la discusión interna”, va a perder. “El próximo gobierno va a ser un gobierno de coalición. Queremos cuidar mucho el clima interno del partido, porque un partido convoca cuando tiene un clima interno de armonía. Hay que pensar en el día después, porque cualquier cosa que digamos ahora será utilizada por el adversario el día siguiente a la elección interna. No le hagamos el archivo al FA, porque al día siguiente de la interna, todos los nacionalistas vamos a votar al compañero que salga electo”, advirtió.