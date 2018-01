Cambio de ministro de Ganadería no incidirá en conflicto del agro porque “la llave la tiene Astori”, sostiene legislador blanco

A mitad de la mañana de ayer, en un escueto comunicado, Presidencia de la República oficializó el cambio en la titularidad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Tabaré Aguerre, que presentó su renuncia el 21 de diciembre, será sustituido por quien era su subsecretario desde 2012, Enzo Benech. Al igual que Aguerre, Benech es ingeniero agrónomo y productor. Integra el Partido Socialista y fue presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase) entre 2005 y 2010, y presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) entre 2010 y 2012.

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, saludó al ministro saliente en su cuenta de Twitter. “Gracias Tabaré Aguerre por tu compromiso y sobre todo con la mirada estratégica y la institucionalidad del MGAP. Bienvenido Enzo Benech”, escribió. Por su parte, el diputado del Frente Amplio Luis Fratti (Espacio 609), integrante de la Comisión de Ganadería de Diputados, se limitó a declarar a la diaria que el presidente “optó por la continuidad” y que aprueba la decisión.

En el comunicado, Vázquez le agradeció a Aguerre “los invalorables servicios realizados, en especial al país productivo”. En la subsecretaría quedará Alberto Castelar, actual director general de secretaría del ministerio.

Tras conocerse la noticia, el economista Javier de Haedo, asesor del líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, escribió en Twitter: “Creo que la designación de Benech en el MGAP es la mejor entre las alternativas que tenía Vázquez”.

El diputado del Partido Nacional Alejo Umpiérrez, integrante de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes, destacó que Benech “es un hombre que está en conocimiento de los temas de la cartera y era parte del equipo de Aguerre”, pero remarcó que “el problema no está en que pongan como ministros a Benech ni a Aguerre ni a Juan de los Palotes, está en Danilo Astori y Tabaré Vázquez”. “Ahí está la llave. Porque no importa la idoneidad técnica de un ministro si no tiene capacidad de incidencia sobre las políticas que efectivamente ponen en riesgo la rentabilidad o viabilidad de la producción agropecuaria. Poco va a hacer cualquier ministro que pongamos si la llave de la caja sigue siendo siempre Astori, y es allí donde se descargan los ajustes tributarios y tarifarios en forma permanente. El año pasado el agro bajó todos sus precios de referencia internacional y la presión tributaria creció 10%. Esa ecuación no la soluciona un ministro de Ganadería”, dijo Umpiérrez a la diaria. Consideró que el gobierno debe proponer soluciones al sector que pasen por la rebaja de los combustibles y la reducción del déficit fiscal y “del costo país, que nos quita competitividad”. Opinó que la invitación de Vázquez a las gremiales rurales es “necesaria pero tardía”, y aseguró que “hoy los productores no se sienten representados por ninguna de las gremiales”, por lo que Vázquez “quizás no esté hablando con los que tiene que hablar”.