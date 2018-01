Canícula

El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) alertó que una masa de aire cálido afectará durante al menos tres días consecutivos, desde hoy hasta el viernes, a buena parte del país (ver mapa). Anuncia temperaturas mínimas iguales o superiores a 20º y máximas iguales o superiores a 34º.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado con recomendaciones para soportar la ola de calor. Recuerda que si bien afecta a todas las personas, las más vulnerables son los niños –principalmente los menores de seis años–, los mayores de 65 años, las personas con discapacidades, las que tienen enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiopatías, así como los consumidores de alcohol. Quienes hacen trabajo de esfuerzo físico intenso al aire libre y quienes practican deportes al aire libre también son vulnerables a la ola de calor.

Calambres, agotamiento, dolor de cabeza, náuseas o vómitos y deshidratación son síntomas provocados por el exceso de calor. Entre los signos de deshidratación el comunicado del MSP detalla la sensación de decaimiento intenso, piel seca, boca y/o lengua seca, ojos hundidos; los niños pequeños pueden tener llanto sin lágrimas, la mollera hundida y sed intensa. También se puede experimentar presión arterial baja y pulso rápido.

En casos extremos, los excesos de calor pueden provocar golpes de calor, que son cuadros graves. Se caracterizan por provocar fiebre de más de 40º, piel caliente y roja, inestabilidad al caminar o al estar de pie, mareos, cambios de conducta o nivel de conciencia, como delirios, somnolencia y confusión; se pueden presentar convulsiones y llegar al coma, detalla el comunicado.

Para protegerse de la ola de calor se recomienda evitar la actividad física al aire libre entre las 11.00 y las 18.00, así como la exposición a los rayos solares. Se aconseja beber más líquido de lo habitual aunque no se tenga sed, y, si se tiene, beber algo a la brevedad. Se recomienda no abusar del consumo de bebidas alcohólicas, y, preferentemente, las comidas tienen que ser ligeras y en base a frutas y verduras. Se aconseja tomar dos o tres duchas refrescantes por día o ponerse paños húmedos; usar ropa holgada, ligera y de colores oscuros, además de sombrero, lentes de sol y protector solar de alta protección. Caminar por la sombra y evitar que niños, personas mayores o animales queden adentro de los vehículos cuando están estacionados. Se aconseja, además, llamar con frecuencia a amigos o vecinos ancianos, a personas con discapacidad o enfermedades crónicas que vivan solas y permanezcan durante varias horas en el hogar. Si siente signos de exceso de calor, se recomienda quedarse en un lugar fresco, aplicarse paños húmedos y fríos en la cabeza, cuello, axilas y regiones inguinales o tomar una ducha refrescante y beber abundantes líquidos fríos; si no mejora, debe consultar a la brevedad un servicio de emergencia.

Más rápido, todavía, se deberá llamar a la emergencia si se está ante un golpe de calor; las recomendaciones son las mismas y se le suma el retiro de la ropa. Si la persona está inconsciente no hay que darle líquidos: hay que colocarla de costado con las piernas flexionadas y refrescarla con paños húmedos.