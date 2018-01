Carolina Cosse finalmente asistirá al Parlamento para explicar el contrato con Shell

El lunes 29 de enero, a las 10.00, la Comisión Permanente del Parlamento recibirá a las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas e Industria, Energía y Minería, Danilo Astori y Carolina Cosse, respectivamente, a solicitud del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC). La convocatoria fue impulsada por los senadores Álvaro Delgado (PN) y José Amorín Batlle (PC) para que las autoridades expliquen el aumento de las tarifas públicas que rige desde el 1o de enero. Ese día, a la misma hora, el presidente Tabaré Vázquez recibirá a las gremiales rurales. El mandatario dijo ayer al semanario Búsqueda que el Ejecutivo está preparando “propuestas concretas” para los productores. A la luz de este anuncio, los integrantes de la oposición propusieron ayer en el plenario que la comparecencia de los ministros se cambiara para las 14.00, pero los legisladores del Frente Amplio (FA) ratificaron la asistencia de las autoridades. Lo que no es seguro es si asistirán al Parlamento Astori y Cosse o sus subsecretarios, Pablo Ferreri y Guillermo Moncecchi, respectivamente. Delgado dijo a la diaria que, si bien en la sesión de ayer no fue especificado, quedó implícito que la asistencia debe ser de los jerarcas titulares.

Según el senador del FA Marcos Carámbula, “la convocatoria es a los ministros titulares o a los ministros que estén en funciones. Carolina Cosse viajará [a China] el lunes, por lo que va a venir el viceministro Moncecchi. En el caso del Ministerio de Economía, no podría ahora adelantar si va a venir Danilo o Ferreri, pero va a asistir el equipo del ministerio”. Sobre la posibilidad de cambiar la hora, sostuvo que se le transmitió el planteo a Economía, pero “ellos aseguraron que querían ir de cualquier manera el lunes, a las 10.00, como estaba pautado”. Amorín dijo el miércoles a la diaria que quiere saber “por qué las tarifas están como están, por qué subieron cuando desde los directorios decían que tenían que bajar”. A fines de 2017, el gobierno anunció aumentos de 9,8% para la nafta, de 4,8% para el gasoil, de 3,2% en la tarifa de UTE y de 6,5% en las de OSE y Antel.

El diputado del PN Pablo Abdala pidió que concurriera Cosse para explicar el contrato que se está negociando con la empresa Shell, que busca continuar las obras de la regasificadora de Puntas de Sayago. El miércoles, la diaria informó que la ministra no asistiría al encuentro del jueves 1o de febrero y que en su lugar lo haría Moncecchi. Esta noticia no le gustó al diputado nacionalista, que dijo ayer que “el llamado a sala es para el titular del ministerio, como lo establece la Constitución de la República”. En la sesión de la Comisión Permanente de ayer, sostuvo que “la ministra estaba renuente a asistir” y afirmó que si no lo hacía la interpelaría en la Cámara de Diputados; después de un cuarto intermedio, se le comunicó en el plenario que Cosse asistirá el viernes 9 de febrero.

Abdala sostiene que el precontrato con Shell llevará a “un monopolio privado” a favor de la empresa internacional porque “va a manejar el gas natural en el país y va a fijar la tarifa”. Si bien la empresa va a hacer una inversión, “nosotros le entregamos todo: los bienes materiales, las obras de infraestructura ya hechas y ni más ni menos que una porción del territorio nacional: el área marítima donde Shell va a construir su planta”, afirmó.