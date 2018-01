Decreto que asigna tareas de vigilancia fronteriza a las FFAA es criticado por no dar garantías legales

Las Fuerzas Armadas (FFAA) realizarán tareas de vigilancia en las zonas de frontera no habitadas “con la finalidad de preservar la soberanía y la independencia del país”, establece un decreto del Poder Ejecutivo del 8 de enero de este año. El texto agrega que “en caso de detectar una presunta irregularidad o ilícito, su actuación se limitará a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente, según el caso”. Para explicar esta resolución comparecerá ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez. La solicitud fue cursada por el diputado Jaime Trobo, del Partido Nacional (PN), y fue compartida por el diputado del mismo partido Gonzalo Novales. Trobo dijo a la diaria que está de acuerdo con que las FFAA hagan tareas de vigilancia en la frontera porque “está dentro de sus competencias”, pero el decreto “no es claro”, porque no establece un marco legal que respalde su actuación. “El decreto dice que si se constata un ilícito, lo único que pueden hacer es avisarle a la Policía o a la Aduana”. “No sabemos cuál es el marco legal que respalda cualquier tipo de actuación que tenga una patrulla militar en un hecho irregular. Vamos a suponer que están pasando [por la frontera] unos individuos que van a cometer un delito, ¿qué hacen las FFAA? ¿Miran y llaman a la Policía, que tal vez tenga que recorrer kilómetros para actuar?”, preguntó Trobo. Para el representante, los efectivos quedan “desamparados”, “como ocurrió cuando estaban a cargo de la seguridad de los perímetros de las cárceles”. “Así como la Policía tiene un código de procedimiento y puede usar armas para repeler un delito, se supone que las FFAA también tienen que estar en las mismas condiciones”. Trobo sostuvo que la presencia de la FFAA no puede ser sólo testimonial, y afirmó que la profesionalidad de los efectivos no está en tela de juicio, y prueba de ello son las misiones de paz de la ONU. “Uruguay tiene una frontera muy extensa y no tiene grandes accidentes geográficos, por lo que cuidar la frontera es muy importante para el interés nacional y la soberanía. Nuestras Fuerzas Armadas son elogiadas por su profesionalidad en las misiones de paz. Hacen tareas de protección a la población civil y resulta que acá las usamos sólo como vigías a los efectos de dar anuncio de que está pasando algo”.

El diputado dijo que no se trata sólo de evitar el tráfico de personas, armas o drogas, sino también de prevenir actos de terrorismo. En Uruguay “tenemos que tener la misma preocupación que tiene cualquier país del mundo. No es la zona del mundo en la que ocurre mayor cantidad de atentados, pero tampoco lo es Europa o Estados Unidos; sin embargo, ellos tienen grandes alertas”. Trobo aseguró que un lugar “conflictivo” es la triple frontera (en referencia a la zona limítrofe entre Paraguay, Brasil y Argentina). “Todos sabemos que es una zona de preocupación. Notoriamente hay vínculos entre grupos que usan los mecanismos del terror, son corrientes que actúan tanto en América como en otras zonas del mundo”. El representante recordó los dos atentados cometidos en Argentina en la década de los 90: el de la embajada de Israel, el 17 de marzo de 1992, que causó 22 muertos y 242 heridos, y el de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el lunes 18 de julio de 1994, que dejó 85 personas muertas y 300 heridas. “Fueron dos atentados horribles, y nadie pensaba que podía pasar eso en Argentina”, sostuvo.

Además de preguntar al ministro Menéndez sobre las normas jurídicas vigentes, Trobo le consultará sobre la cantidad de personal que será asignado y los lugares que vigilarán. El legislador estima que el ministro asistirá a la comisión en los primeros días de febrero.