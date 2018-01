Diferencias en las gremiales a la hora de evaluar las medidas del gobierno

Las gremiales agropecuarias que participaron en la reunión de ayer fueron la ARU, la Federación Rural, las Cooperativas Agrarias Federadas, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Comisión Nacional de Fomento Rural. Si bien dieron una conferencia de prensa en bloque, las dos últimas gremiales mencionadas evaluaron positivamente las medidas anunciadas, y el resto manifestó que no están “a la altura de la situación” que vive el sector.

García Pintos y Riani fueron los más críticos con el gobierno: aseguraron que el Ejecutivo está desinformado y que las medidas son insuficientes; cuestionaron que no se haya tomado en cuenta a los sectores ganadero y agrícola. “Esperábamos más, esperábamos medidas de política económica. Entendemos que no es un tema de separarnos en sectores; acá hay un tema de política de Estado.

Uruguay está con una política económica que, si bien es cierto que a corto plazo genera beneplácito –yo le digo consumismo–, a largo plazo no es sustentable”, sentenció Riani.

García Pintos fue más lejos: pronosticó que, “a este ritmo al que vamos, nos vamos a ir apagando como una velita como país”. “Por suerte la gente está viviendo muy bien; los que tienen sueldos buenos, bienvenida sea, pero si se empieza a matar la gallina de [los huevos de] oro, que es la producción, las empresas y la exportación, mal futuro para el Uruguay”, vaticinó. Aseguró que los males del campo repercutirán con un “efecto dominó”. “La prensa ya está facturando menos”, les dijo a los periodistas.

En cambio, Wilson Cabrera, de la Asociación Nacional de Productores de Leche, aseguró que la rebaja energética que se ofrece a los productores del sector es “interesante” y que la rebaja del gasoil “va a llegar a los productores más chicos”. “Y creo que es un acto de justicia. En la gremial lo venimos pidiendo hace tiempo, aunque sabemos que no va a pegar en la baja de los costos de la lechería, porque los productores que aportan Imeba son los que producen menos litros de leche; pero de cualquier manera son los productores más sensibles, así que por ese lado está bueno”, destacó. Resaltó que a la gremial le “importa muchísimo” que se apruebe el fondo de garantía para el sector lechero, pero acotó que le hubiera gustado que se anunciara “algo más de fondo y para todo el agro”.

En tanto, Mario Buzzalino, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, destacó que las medidas anunciadas benefician a los 17.000 afiliados que tiene la gremial. “Por lo tanto, como organizaciones gremiales que venimos trabajando desde hace unos años con muy pocos resultados, creemos que este ámbito de la mesa es un ámbito innovador, nos plantea un interlocutor diferente. Somos moderamente optimistas en que este proceso llegue a una solución para todos los rubros. Soluciones mágicas no hay, la situación del país también es complicada, pero estamos dispuestos a trabajar y así lo manifestamos, a colaborar con las soluciones”, dijo.

La Comisión de Fomento Rural ya tiene decidido que participará en la mesa convocada por el gobierno, pero el resto de las gremiales lo consultarán en sus direcciones. “Evaluaremos en la directiva si vamos a acompañar o no, porque nosotros esperábamos mucho más para hoy”, sostuvo Riani. Por otra parte, dijo que la federación tiene “una interna encendida” y que la conflictividad “va a ir en aumento”.

Reacciones

Como era de esperarse, al senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga le parecieron insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno. Por eso escribió en su cuenta en Twitter: “Una vez más, el gobierno se pone de espaldas al país productivo. Piensa que todo se arregla con parches. Le dan todo a la inversión extranjera, pero para el productor uruguayo nunca se puede. Una vez más, con soberbia, no entienden al Uruguay de adentro”. Por su parte, la diputada del PN Graciela Bianchi señaló: “Vázquez no ‘tuvo un gesto’ al recibir a los autoconvocados y gremiales agropecuarias. Se vio obligado a hacerlo por la movilización de la ciudadanía. Como monarca electo no la respeta, le teme”. En tanto, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, publicó en esta red social: “La respuesta del gobierno a los reclamos del sector agropecuario es muy acotada, parcial e insuficiente. Es lógica la decepción y molestia de los representantes del agro”.

En tanto, el intendente de Rocha Aníbal Pereyra (Frente Amplio) denunció que el senador Álvaro Delgado (PN) “hoy salió hablando de las medidas como insuficiente y tiene más de 300 hectáreas en una colonia del Instituto [de Colonización]”. Sostuvo incluso que Delgado “tiene tierras públicas porque en su momento se acomodó políticamente y se las dieron cuando era secretario de un ministro”.