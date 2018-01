Diputada colorada pide que Mujica se lleve a ex presos de Guantánamo a su chacra y tilda a ex embajadora de Estados Unidos de “dicharachera”

“Los uruguayos no tenemos por qué pagar por tus acciones; deberías hacerte cargo”: así empieza una columna escrita por la diputada coloniense Nibia Reisch (Partido Colorado) dirigida al ex presidente José Mujica y cuyo tema es la situación de los seis ex presos de Guantánamo que fueron recibidos por Uruguay en 2014, por iniciativa del ahora senador y líder del Movimiento de Participación Popular.

“Hoy, transcurridos varios años de aquella operación marketinera, aumentan las dudas sobre qué hacer y cómo canalizar su permanencia en Uruguay. Nadie sabe a estas alturas en qué terminará esta aventura promovida por Mujica y Julissa Reynoso, aquella dicharachera embajadora estadounidense que tantas promesas nos dejó”, sigue la columna.

Tras quejarse porque Mujica admitió haber aceptado recibir en Uruguay a los ex presos a cambio de que Estados Unidos le abriera el mercado de naranjas, Reisch se quejó de que el país sigue “con los seis ex presos de Guantánamo mantenidos por todos los uruguayos, algunos con problemas de inserción en la sociedad, otros sin trabajo, dos de ellos denunciados por violencia de género hacia sus parejas...”. Pero la atención principal se la lleva Jihad Diyab, quien en estos días fue acusado por un comerciante de ser integrante de Estado Islámico (el sirio, a su vez, denunció al comerciante por estafa, por deberle unos 35.000 dólares). “¡Y ni hablar del mediático Diyab! Como forma de demostrar su agradecimiento, salió a criticar públicamente a nuestro país, al punto tal de manifestar que prefiere vivir en guerra o preso y no en nuestras tierras”, escribió Reisch.

La diputada se preguntó cómo Diyab obtuvo 35.000 dólares y “por qué lo seguimos manteniendo”. Según el abogado de Diyab, Juan Segura, le prestaron el dinero. Pero para Reisch, el estafado “no fue Diyab” sino “nosotros: los uruguayos”. La columna finaliza diciendo: “Todo tiene un límite, Pepe, todo tiene un límite. La paciencia de los uruguayos también. Hacete cargo de tus ‘chambonadas’. ¡Hacete cargo de los ex presos de Guantánamo! Llevátelos a tu chacra y mantenelos vos”.