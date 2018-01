Diputado del FA cuestionó la “movida política” y “electoral” de los productores agropecuarios

“Ya no lo frenan más. No tienen plata, no nos pueden sacar más plata. Nosotros tampoco tenemos. Si estamos todos endeudados, ¿qué más plata nos van a sacar? Y ellos saben. Se les fue de las manos. Yo creo que están deseando entregar el gobierno y que se termine todo”, se escucha en uno de los audios que circulan por Whatsapp, grabados por productores agropecuarios que convocan a movilizarse contra el gobierno. “Me parece que a la izquierda se le cayó el modelo económico, se rompió” y “se fue a la mierda esto”, comenta el productor. Y apoya la idea de ubicar en lugares estratégicos de la ruta las cosechadoras y otra maquinaria, y quitarles las ruedas. “Que venga el Ejército a sacarlas; no van a poder”, se escucha en el audio.

En una nota publicada ayer por El Observador se relatan algunas de las conversaciones que se dan en el grupo de Whatsapp que coordina la movilización, denominado “Todos campo y patria”. Allí se dice, entre otras cosas, que el Frente Amplio (FA) ha inventado planes “socialistas” y planes “para gays y lesbianas” para “asegurar votos”, perjudicando a quienes quieren “salir adelante trabajando”. Otras frases que menciona El Observador califican al PIT-CNT de “el ISIS uruguayo” y desean que “se vayan a cagar los comunistas de mierda”.

El diputado frenteamplista Alfredo Asti dijo a la diaria que, “más allá de que está claro que hay problemas en el agro”, la movilización de los productores es “una movida política obvia” contra el gobierno. Consideró que el hecho de que los gobiernos del FA hayan logrado mayor equidad “les afecta a quienes tienen mucho”, así como les molesta no tener “determinadas impunidades que antes tenían” en términos laborales.

Por otra parte, ayer el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, se comunicó con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino, para aclararle que está al tanto de la inquietud del sector. En declaraciones a los medios, varios productores rurales cuestionaron a Aguerre por no dar la cara, y al ministro le molestaron las acusaciones. Según dijo Zerbino a El Observador, Aguerre le transmitió que él no está ausente, pero que no puede solucionar los problemas. “Está fuera de la órbita de él encontrar las soluciones que el sector está reclamando. El tipo de cambio no lo puede tocar él, el costo país no depende de él. Lógicamente es lo que pasa en estos casos”, manifestó el presidente de ARU.