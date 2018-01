El presidente del PIT-CNT le contestó al ex ministro Mercader, que aseguró que la central sindical acepta la “actitud matonesca”

Ayer el ex ministro de Educación y Cultura Antonio Mercader (Partido Nacional) escribió una columna de opinión en el diario El País titulada “El PIT-CNT y su propia violencia”, a propósito del paro general parcial al que la central sindical convocó el martes de la semana pasada, que, como se sabe, tuvo como objetivo que fuera un “día de reflexión y luto” tras una sucesión de asesinatos cometidos en los primeros días de 2018, que costaron la vida de, entre otros, un policía, un taxista, un dirigente sindical del transporte de carga y dos mujeres (asesinadas por sus parejas). Mercader señaló que, antes de tomar esa medida, “más les hubiera valido” al PIT-CNT y a sus dirigentes hacer un mea culpa. “Si bien es verdad que hay violencia en todas partes, es cierto también que los sindicatos no están totalmente ajenos a ella. Hubiera estado bien que [Fernando] Pereira y su gente lo reconocieran en esa ocasión, pero no lo hicieron. Lástima”, agregó Mercader.

Así las cosas, el ex ministro siguió con un compendio de lo que, a su juicio, demuestra la violencia de los sindicatos. Por ejemplo, escribió que el gremio del taxi es “adicto a las prácticas violentas” y capaz de “romperle la cara a uno de los suyos que trabaja en día de paro o a un competidor de Uber, así como presionar a la Justicia cercando los juzgados cuando un taxista está en problemas”. Indicó que el PIT-CNT, “que ahora para por la paz, es el mismo que la empresaria denunciante de irregularidades [Susana Nicodella] en el Plan de Vivienda Sindical acusa por un atentado contra su comercio, amén de amenazas varias”. Mercader agregó que Pereira, presidente de la central sindical, “defendió la actuación del gremialista Joselo López contemplando impasible cómo los funcionarios del Sirpa [ex Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente] golpeaban a dos internos” y “no le hizo ni un reproche por convalidar las salvajadas registradas en el video”. Agregó que Pereira tampoco les reprochó nada a los “docentes y funcionarios de la educación que ocuparon la sede del Codicen [Consejo Directivo Central] y resistieron con vehemencia el desalojo ejecutado por las autoridades”.

Luego, Mercader señaló que no pretende “cargar las tintas” sobre la actual central sindical y sus líderes de hoy, “pues los actos violentos del PIT-CNT salpican su pasado”. Y así viajó desde las “algaradas producidas a palo y puñetazo limpio cuando asumió el Frente Amplio y le dio vía libre a las ocupaciones” hasta “cuando el PIT-CNT convocó a sus afiliados a ir al hospital Filtro a bloquear por la fuerza la extradición de tres etarras condenados después en España por varios asesinatos”. El ex ministro subrayó además la “actitud matonesca” que es “aceptada” por la central sindical, “de activistas de algunos gremios que tratan de intimidar a quienes no adhieren a sus medidas de lucha”. Por último, aseguró que “si alguien debió hacer esa reflexión fue el PIT-CNT, cuya imagen no es precisamente la de una organización amante de la paz y la no violencia entre los uruguayos”.

Te etiquetaron en un comentario

Pereira, por su parte, respondió a la columna en su página personal de Facebook. Señaló que Mercader “no escuchó el mensaje durante el paro parcial del PIT-CNT”, pero igual escribió una columna “que invita a pensar en cosas que no se dijeron o que son inexactas”. “En su columna nos dice que nosotros tendríamos que reflexionar sobre la violencia. En nuestra exposición dijimos que no estábamos invitando a otros a reflexionar, que lo estábamos haciendo nosotros, con muchas actividades durante el día del paro”, indicó, y pasó a retrucar el compendio. Señaló que en el caso de la empresaria, esta dijo ante la Justicia que no “puede asegurar” que ningún miembro de la central sindical fuera quien violentó su negocio y, además, subrayó Pereira, “nadie le va a poder decir” que “le tiré una piedra a algo o a alguien”. “Manifiesta que nada decimos sobre la violencia sobre un taxista no huelguista, y sí decimos: en primer lugar, que no compartimos la agresión y, en segundo lugar, que no entendemos que un trabajador que le asesinaron a un compañero siga trabajando como si nada”, indicó. Agregó que en el caso de Uber, “las movilizaciones más duras”, como “ingresar a un hotel céntrico para reclamar”, fueron “hechas e impulsadas por la patronal, sin participación del sindicato”.

Luego Pereira señaló que en el caso de López dijeron “lo adecuado”, que “la Justicia laude”, y fue “declarado inocente”. Agregó que la central sindical no convalida ninguna violencia contra los menores y ha aportado, en la medida de sus posibilidades, “a su inclusión en el trabajo”, por ejemplo, en los locales sindicales, por medio del programa Egresos. “Tal vez [Mercader] tampoco sepa que un conjunto de niños con discapacidad asisten a la piscina de AEBU [Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay], sin costo para ellos; o que muchos campamentos escolares se hacen en nuestros campings en forma gratuita, o que cientos de estudiantes del interior se alojan en nuestros hogares. Capaz que no conoce la brigada del Sunca [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos] para resolver problemas a los sectores más débiles de la sociedad, tal vez se pueda informar a través de esta breve misiva y se ponga a investigar. Incluso lo puedo invitar a ver cada una de estas experiencias”, señaló Pereira en su publicación de Facebook.

Sobre la movilización del hospital Filtro, del 24 de agosto de 1994, el presidente de la central sindical dijo que fue allí con un grupo de maestras y funcionarios de primaria y asistieron “a la peor represión del Estado contra ciudadanos en la posdictadura”. “Vi con mis propios ojos rajar la cabeza de adolescentes que por decenas fueron atendidos en hospitales y sanatorios, disparar a la gente sin criterio alguno, lo que costó la vida a dos manifestantes. Una página que enlutece la etapa democrática de un gobierno que usted [Mercader] integró. ¿Algún día [Ángel María] Gianola [por entonces ministro del Interior] y su gobierno reflexionarán sobre los sucesos del Filtro? ¿Algún día pedirán disculpas por una violencia enceguecida e innecesaria?”, preguntó. Por último, Pereira se refirió a la ocupación del Codicen. Dijo que fue convocada por estudiantes y que si algo trató de hacer la central sindical fue “encontrar caminos adecuados”, ya que se trataba de una “movilización de estudiantes menores”, y que “basta con leer la prensa de la época”. Por último, le propuso a Mercader que se “dé una vuelta” por el edificio José Pedro Varela, del Consejo de Educación Inicial y Primaria, donde es dirigente sindical, y pregunte “si algún no huelguista se ha visto presionado a parar a través de la violencia”. “Todos tenemos actos de los cuales arrepentirnos, espero que usted se tome un tiempo para reflexionar y aunque sea en silencio se arrepienta de cultivar sentimientos negativos en la sociedad”, finalizó el presidente del PIT-CNT.

En contacto con la diaria, el dirigente sindical señaló que, más allá de las puntualizaciones que realizó en su página de Facebook, la columna de Mercader le cayó mal, porque al ex ministro no lo conoce “demasiado”, más allá de haberlo escuchando alguna vez en las tertulias radiales. Además, dijo que el hecho de que Mercader haga “juicios de valor sobre personas y organizaciones que apenas conoce” le parece exagerado, y que lo que dice en su columna “subvierte la realidad”. Por último, dijo que ve la nota del ex ministro como parte de la campaña que ha venido denunciando, para “construir el odio”.

la diaria se comunicó con Mercader, quien dijo que no leyó la respuesta de Pereira y que, si la hubiese leído, preferiría no comentarla.