En febrero, el sector Todos del Partido Nacional se reunirá para decidir cómo se renovará la presidencia del Honorable Directorio

En la primera quincena de marzo, Luis Alberto Heber (Todos, Partido Nacional, PN) renunciará a la presidencia del directorio de su partido y se abren dos posibles caminos: o bien el nuevo presidente deberá ser un integrante del actual directorio o habrá que llamar a la Convención Nacional para elegir una nueva integración de todo el ejecutivo nacionalista. Al sector mayoritario del PN, Todos, le corresponde proponer el nuevo nombre y, si bien no hay un plazo para elegirlo, en sus filas se buscará llegar a un consenso en el menor tiempo posible. Según fuentes nacionalistas, el líder de Todos, Luis Lacalle Pou, ya se reunió con Heber y tiene previstos otros encuentros con dirigentes de su sector para decidir los pasos a seguir.

Heber dijo a la diaria que “ser presidente del directorio implica estar dedicado a la unidad del partido” y que este año él se dedicará a la campaña. “Hace siete años que estoy en el directorio; es demasiado: me tengo que dedicar a la campaña electoral y no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo”. Explicó que, como 2018 es un año preelectoral, no podrá ejercer su función de presidente y dedicarse a la campaña, porque se superpondrían las funciones. Sobre el trabajo de estos años, aseguró que, salvo en los casos de [Agustín] Bascou y de la megaminería, “todo se ha decidido por unanimidad y se ha mantenido una unidad fuerte”. Acerca del perfil de quién lo suceda, dijo que aspira a que “haya continuidad” en, por ejemplo, la comunicación del partido y el despliegue a nivel departamental. En diciembre, después de que fracasara la iniciativa de los directores de Todos para sancionar a Bascou, Heber fue cuestionado por el diputado Nicolás Olivera (Alianza Nacional), quien pidió su renuncia y aseguró que al senador de Todos le costaba “separar su condición de presidente del directorio de su condición de miembro de un sector”. En ese momento Heber declaró a Carve: “Quien juegue al fútbol y piense que no va a recibir patadas se tiene que dedicar a otra cosa. Obviamente que cuando uno toma decisiones pisa callos y hay rispideces. A Nicolás Olivera no le gusta. El tema de la renuncia llega tarde, porque ya anuncié que me voy en marzo”.

Por su parte, Armando Castaingdebat (Todos) dijo a la diaria que “hay algunas ideas” en su sector sobre la presidencia del directorio, pero que, como algunos directores no estuvieron presentes en enero cuando se realizó la ya clásica reunión en La Paloma, se está esperando a tener una reunión con Lacalle Pou, que podría concretarse a partir de la semana que viene.

Del otro lado

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, dijo que el grupo de intendentes que conforma junto con Enrique Antía (Maldonado), Dardo Sánchez (Treinta y Tres) y Eber da Rosa (Tacuarembó) no definirá qué candidato impulsarán a las internas nacionalistas en tanto no termine el Mundial de Fútbol de Rusia. “Nosotros estamos gobernando en nuestros departamentos y no podemos estar en otra cosa”, sostuvo. Botana ha mantenido encuentros con Jorge Larrañaga (líder de Alianza Nacional), [Verónica] Alonso y el diputado Pablo Iturralde, y tiene previsto juntarse con el ex canciller Sergio Abreu para tratar de encontrar un candidato wilsonista que compita en las internas. “Larrañaga quiere ser candidato, Verónica [Alonso] quiere ser candidata, nosotros queremos que lo sea algún intendente, pero lo que tenemos que hacer es encontrar un mecanismo para llegar a coincidir en un único candidato antes de la interna”, expresó.