“Yo estoy con el campo”, proclama una convocatoria que circula en redes sociales. Propone hacer una concentración mañana a las 15.30 en el monumento al Gaucho, en la avenida 18 de Julio, minutos antes de la reunión de productores agropecuarios, comerciantes y transportistas que se desarrollará en la Sociedad Rural de Durazno. La convocatoria llama también a “embanderar” autos y casas con “el pabellón nacional” y a cerrar comercios y no hacer compras. El monumento al Gaucho fue construido en la década de 1920 a impulsos de la Sociedad Rural de Durazno y de la Asociación Rural del Uruguay.

Los impulsores de esta convocatoria en el mundo digital son, por ejemplo, el sitio “Ciudadanos orientales”, una asociación civil creada en 2017 que, entre otras reivindicaciones, apoya el plebiscito contra la obligatoriedad de la inclusión financiera, convoca marchas contra la guía de educación sexual y en defensa de la familia, y propone un plebiscito “contra los impuestos a los sueldos y las jubilaciones”. Además, están en contra de la utilización de la “ideología de género y el marxismo cultural” en las escuelas.

También llama a movilizarse en Montevideo el blog “Comento por la libertad”, que se proclama “contra la dictadura sindical en general y en la enseñanza en particular”. En su último posteo, señala que “miles de cubanos” entraron a Uruguay y “ninguno se ha manifestado anticastrista”. “Muchos, si no la mayoría, con entrenamiento militar. ¿Será nuestro destino el de Venezuela? Allá todo empezó así”, advierte.

Mientras tanto, en todos los departamentos del interior del país se organiza transporte para viajar a Durazno mañana, y la movilización de autoconvocados suma adhesiones. Por ejemplo, de la Cámara de Industrias del Uruguay, que afirmó en un comunicado que comparte “en su totalidad” los principales problemas que afectan a los sectores rurales. “Competitividad, costos del combustible y electricidad, peso tributario que soportan todas las empresas y el endeudamiento son algunos de los problemas que tanto la industria como el agro están soportando y son el eje de esta movilización”, sostienen los industriales. También la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado adherirá a la movilización cerrando sus locales mañana. En un comunicado y bajo el título “En apoyo al agro y a favor del desarrollo del país”, exhortó a sus socios a adherirse “en apoyo a los pequeños y medianos productores rurales, entendiendo que la medida afectará a todo el país productivo y de servicios, y no solamente al agro”. Fundamentó que el sector turístico “depende del buen desarrollo y crecimiento de todas las áreas económicas del país”, como el agro.

Ayer productores rurales se manifestaron en Maldonado y Flores con una caravana de vehículos que recorrieron varios kilómetros.

Conciliadores y combativos

Referentes del Frente Amplio y del PIT-CNT opinaron en las últimas horas sobre las movilizaciones de sectores rurales. La senadora frenteamplista Constanza Moreira valoró que hoy “la mayoría de la población no entiende bien” cuáles son los reclamos de los sectores rurales ni cuán legítimos son, “ya que percibe que han amasado una gran cantidad de dinero en la última década”. En una columna publicada en su Facebook, concluyó que la protesta es “contra el programa de gobierno del Frente Amplio”. Señaló que la presión impositiva sobre el agro en Uruguay “es más que moderada y la presión tributaria sobre el factor ‘tierra’ es muy inferior a la que requeriría una política de redistribución de activos que permitiera superar la desigualdad endémica del país”. Además, consideró que si los productores concretaran una medida extrema de desabastecimiento, “la balanza” de la opinión pública “no se va a inclinar ciertamente a su favor y habrán perdido la primera mitad de la batalla que hoy se juega en la política de la protesta pública”.