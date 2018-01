En reporte Libertad en el mundo 2018, de Freedom House, Uruguay aparece en noveno lugar y es el primer país latinoamericano

En el reporte Libertad en el mundo 2018, elaborado por la organización Freedom House y denominado “La democracia en crisis”, Uruguay aparece tercero en la tabla de puntaje por países en materia de derechos políticos y libertades civiles, y acumula 98 puntos. Comparte ese lugar con Australia, Luxemburgo y Nueva Zelanda y está por debajo solamente de Holanda y Canadá (99 puntos) y de Finlandia, Noruega y Suecia (100 puntos). Entonces, en la tabla, Uruguay aparece en el noveno lugar y es el primer país de América Latina, seguido por Chile, que recién figura en el lugar 21, con 94 puntos, y Costa Rica, que aparece en el lugar 38, con 91 puntos. En cuanto a otros países de América, por debajo de Uruguay pero por encima de Chile aparece Barbados, y por debajo de Chile pero en mejor posición que Costa Rica figuran Dominica y Bahamas. Otros países de América Latina aparecen mucho más abajo: Argentina y Panamá, con 83 puntos; Brasil, con 78; Perú, con 73; Bolivia y República Dominicana, con 67; Colombia, con 65; Paraguay, con 64; México, con 62; Ecuador, con 60; Guatemala, con 56; Honduras, con 46; Nicaragua, con 44; Haití, con 41; Venezuela, con 26 y Cuba, con 14. En tanto, Estados Unidos figura en el lugar 51, con 85 puntos. Los países con puntaje más bajo y considerados no libres son República Centroafricana, el territorio de Crimea (Rusia), Libia, Sudán, Guinea Ecuatorial, Arabia Saudita, Somalia, Uzbekistán, Turkmenistán, el territorio del Sahara occidental (Marruecos), Corea del Norte, la zona del sur de Sudán, la región del Tíbet (China) y Siria.

El informe, publicado en freedomhouse.org, define tres tipos de países: libres, libres en parte y no libres. Los primeros (entre los que se encuentra Uruguay) son 88, representan 45% de las “entidades políticas” del planeta (195 países y 14 territorios) y concentran 39% de la población mundial. Los países libres en parte son 58, representan 30% de los analizados en el informe y concentran 24% de la población del mundo, mientras que los países no libres son 49, es decir, 25% de las entidades políticas analizadas, y concentran 37% de la población mundial. El informe destaca que entre estos últimos está China, lo que explica el alto porcentaje de población. Se indica que la cantidad de países no libres permaneció igual que el año pasado.

Freedom House fue fundada en 1941 en Estados Unidos y se define como la primera organización estadounidense que aboga por el avance de la libertad a nivel mundial. Analiza los desafíos a la libertad, trabaja en pos de que existan más derechos políticos y libertades civiles y apoya a activistas que defienden los derechos humanos y promueven la respuesta al cambio climático.

La metodología para otorgar los puntajes analiza los procesos electorales (0 a 12 puntos), el pluralismo político y la participación (0 a 16 puntos), el funcionamiento del gobierno (0 a 12 puntos), la libertad de expresión y de creencias (0 a 16 puntos), los derechos a la asociación y a la organización (0 a 12 puntos) y el estado de derecho (0 a 16 puntos).