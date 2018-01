Falleció Pablo Millor

Ayer a las 13.00 en el Parque Martinelli fue el sepelio del ex legislador y ex integrante del Consejo de Estado de la dictadura Pablo Rubens Millor Coccaro, fallecido el 31 de diciembre, a los 73 años, según informó en su cuenta de Twitter el Partido Colorado (PC). Millor era hijo de un policía y de Dora Coccaro, diputada del PC por Montevideo entre 1959 y 1967. Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Millor inició la actividad política ingresando al Consejo de Estado de la dictadura. En el PC formó parte de la corriente de extrema derecha liderada por el ex presidente Jorge Pacheco Areco (Unión Colorada y Batllista), conocida como pachequismo, y en 1984 obtuvo una banca como diputado. En 1989 fue compañero de fórmula de Pacheco Areco y presentó su propia corriente, denominada Cruzada 94, que consiguió dos senadores (uno de ellos él) y cuatro diputados. En 1994 apoyó la candidatura de Julio María Sanguinetti y también logró ingresar al Senado. En 1999 también fue reelecto senador.

La lista encabezada por Millor salió muy golpeada de los resultados electorales que afectaron al PC en 2004, y en la elección interna de ese año el legislador obtuvo menos de 300 votos. Tras ese revés, Millor decidió retirarse de la actividad política.