Fiscal General de la Nación también advierte que se necesita más presupuesto para cumplir con la Ley contra la Violencia de Género

El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, dijo en una entrevista con El Observador que la institución que encabeza no cuenta con recursos para cumplir “integralmente” con la Ley Integral contra la Violencia de Género que el Parlamento aprobó en diciembre. “Hoy no tenemos recursos para poder cumplirla integralmente. Hemos apoyado esta norma, no hemos puesto palos en la rueda. Para que sea un avance real necesitamos un aumento de recursos, y sabemos que para llegar a eso va a pasar un tiempo, porque los recursos se pueden votar recién en la Rendición de Cuentas y necesitamos que haya algún ajuste legal”, dijo Díaz al respecto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, también había advertido, en una conferencia de prensa el 21 de diciembre, que el Poder Judicial necesitaría recursos adicionales, tanto monetarios como humanos, para su implementación. En aquel momento, Chediak explicó que la Suprema Corte de Justicia reglamentaría la norma luego de que pudiese “adecuar sus servicios” para ponerla en marcha, lo que, aseguró, no sería un proceso “rápido”.

Los comentarios de Chediak le valieron duras críticas. La diputada frenteamplista Manuela Mutti calificó algunas de sus palabras de “aberración”. “Lo que se debe hacer es estudiar la ley y sentarse a pensar cómo implementarla de la mejor manera con los recursos que tenemos, y transitar un camino de diálogo para que sea viable”, dijo a la diaria en aquel entonces la legisladora. “Esta ley fue muy trabajada y no era desconocida, y, ante la problemática social, hay cosas que sin duda se deben implementar”, agregó.