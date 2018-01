El presidente de la República, Tabaré Vázquez, recibirá hoy una carta firmada por más de 300 personas debido a los insignificantes avances en la investigación de las amenazas del autodenominado Comando Barneix, en alusión a Pedro Barneix, el ex militar que se suicidó en 2015 cuando iba a ser detenido por el asesinato de Aldo Perrini.

Los firmantes entienden que es preocupante el prácticamente nulo progreso en la investigación de estas amenazas, que inscriben en una cultura de la impunidad mucho más profunda. El Estado uruguayo no compareció ante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de mayo, convocada debido a esta amenaza y a la situación general de impunidad en el país.

A pesar de las amenazas ocurridas hace un año del Comando Barneix a 13 personalidades –entre las que se encuentran defensores de los derechos humanos, periodistas, antropólogos forenses, operadores judiciales, académicos y otras personas–, la jueza Julia Staricco aún no ha comenzado con la investigación.

Hubo solicitudes de los amenazados de que se designaran peritos informáticos para rastrear las direcciones IP de quienes hicieron la amenaza, pero eso no ha ocurrido. Algunos emails fueron enviados por la red TOR y otros por el programa Guerrilla Mail, pudieron saber los denunciantes con el asesoramiento de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de la República. Pero esta investigación no puede avanzar más mientras no haya algún tipo de resolución de la Justicia. Los indagados han ratificado la denuncia y algunos testigos fueron a declarar, pero nada más ha pasado desde entonces.La inacción de la jueza llama la atención porque hasta el fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, fue amenazado. El comando señaló que por cada militar que se suicide por la causa, asesinaría a tres personas de una lista de 13 individuos, “elegidos azarosamente”, y cuyos domicilios y hábitos tenía estudiados.

Contra el mensaje | El abogado y ex senador suplente Óscar López Goldaracena presentará un escrito ante la Justicia para que se continúe con la investigación sobre las amenazas del llamado Comando Barneix a distintas personalidades. “Me interesa dejar claro que estoy de acuerdo con exigir que se investigue, es más, el 1º de febrero voy a presentar un escrito exigiendo que se continúe con la investigación judicial, pero no estoy nada de acuerdo con el tenor de la carta”, dijo a la diaria. El abogado, sin embargo, aseguró que la circulación de la misiva que se le presentará hoy a Tabaré Vázquez es un episodio “desafortunado”, ya que no se consultó a todas las personas amenazadas. Según dijo, la carta debió ser elaborada por todos ellos. “Los caminos siempre van a ser convergentes, pero no es la forma”, interpretó. López Goldaracena incluso publicó en Facebook la carta que envió a los promotores de la iniciativa: “Creo que es un error seguir dándoles notoriedad a quienes hayan estado o estén detrás de las amenazas. No quiero ser fungible a su estrategia dando muestras de que tenemos temor. No me siento víctima ni quiero parecerlo. Mi estrategia ha sido no darle ninguna importancia y seguir trabajando, sin alharacas. En mi caso no solicité protección, ni lo voy a hacer y, por lo tanto, las referencias en la carta a este tema no serían correctas”. El abogado lamenta “profundamente” que Francesca Lessa “no pueda seguir trabajando en nuestro país por decisión de los organismos a los que está vinculada”, pero la decisión le parece “un error porque transmite un mensaje de debilidad”.